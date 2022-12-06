Bankaların Emekli Promosyonu Aralık Kampanyaları (TEK TEK LİSTELEDİK)

Bankaların Emekli Promosyonu Aralık Kampanyaları. Emekli promosyon kampanyaları Aralık ayına özel güncellendi. SGK ile bankaların ortaklaşa anlaşmaları sonucu Kasım ayında güncellemeler rakamlar Aralık ayının gelmesiyle beraber yeniden yenileniyor. Hem kamu bankaları hem de özel bankaların Aralık ayına özel emekli promosyon rakamlarını da taban tutar 3.500 TL üzerinden hesaplıyor. Devlet bankaları sabit rakamlar üzerinden ödemesini yapıyor. SGK ve devlet bankaları arasında imzalanan protokol gereğince 5000 TL'ye kadar ödeme yapılması kararı alındı. Bu kararın geçerli olabilmesi için 1 Kasım tarihinden sonra 3 yıl boyunca taahhüt veren ancak yararlanabiliyor. Promosyon ödemesi:

3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar 3000 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alanlar 3.500 TL

7.500 TL ve 10.000 TL arası emekli aylığı alan 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alan 5000 TL

Emekli Maaş Promosyonu Veren Bankalar

Emekli maaş promosyonu veren bankalar arasında ise şunlar yer alıyor:

Garanti BBVA

Yapı Kredi

Denizbank

ING bank

İş Bankası

VakıfBank

Türkiye

Finansbank

Odeabank

Fibabank

Şekerbank

Ziraat Bankası

Akbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

Yüksek Promosyon Veren Bankaya Nasıl Geçilir?

Bankadan alınan promosyon rakamını beğenmiyor daha yüksek veren bir bankaya geçiş yapmak istiyorsa öncelikli olarak kişinin kendi bankası ile görüşmesi gerekiyor . Kendi bankası ile görüştüğünde yükseltilmiş promosyon rakamından yararlanmak istediğini ifade ederse yeniden güncelleme yapılabiliyor. Eğer banka güncellemeyi kabul etmezse ya da kişi verilen rakamı beğenmiyorsa daha yüksek promosyon veren bankaya geçiş yapılabilir. Maaş taşıma işlemi sırasında öncelikli olarak bağlı bulunan banka ile kalan gün kadar sözleşme dikkate alınacaktır. Sözleşmenin bitimine kadar kaç gün kaldıysa kalan promosyon rakamı bankaya ödenir ve ilişik kesilebilir. Farklı bir bankaya geçiş yapabilmek için de o bankanın şubesine gidilerek müşteri hizmetleri hattı aranarak ya da mobil uygulaması aracılığı ile kısa sürede talep iletilebilir. Emekli maaşı taşıma işlemi e-devlet platformu üzerinden de gerçekleştirilebilir. Ancak bankanın bu konuda bilgisinin olması ve promosyon sözleşmesinin imzalanması gerekiyor. İlk kez emekli olacakların ise bankaya giderek bu işlemi tamamlaması gerekiyor.

İş Bankası 7.500 TL Emekli Promosyonu

İş Bankası emekliye özel 7.500 TL'ye kadar promosyon kampanyasına duyurdu. Maximum kart sahipleri emeklilik sürecinde aidatsız olarak kredi kartı kullanabiliyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin bankaya 3 yıl boyunca taahhüt vererek maaş hesabını taşıması yeterli oluyor.

Yapı Kredi 7.500 TL Emekli Promosyonu

Yapı Kredi yıl sonuna kadar geçerli promosyon kampanyasını 7.500 TL'ye çıkardı. Alınan ilk maaşın ardından ek bir talep olmadan geri ödemesiz 7.500 TL promosyondan anında faydalanılabilecek. Nakit kazanıma ek sunulan ödülden faydalanmak isteyenlerin 2 ay içerisinde 2 yeni fatura ödeme talimatı vermesi gerekiyor. Ek olarak 200 TL nakit ödülü kazanılıyor. Promosyon başvurusu yapıldıktan ve kredi kartı başvurusu iletildikten sonra 3 ay içerisinde harcama yapan tüm Yapı kredililer 300 TL ek kazanç elde ediliyor. Toplamda 500 TL'ye ulaşan ek kazanım promosyon rakamı üzerine eklenerek hesaba tanımlanıyor:

3500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar 4.200 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alanlar 5.000 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alanlar 6.300 TL

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlar 7.000 TL

Denizbank 5000 TL Emekli Promosyonu

DenizBank emekli maaş müşterilerine özel 5.000 TL ödeme kampanyasını duyurdu. 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü verene alınan ilk maaşın ardından promosyon rakamı hesaba tanımlanıyor. Bu rakam en düşük 3000 TL en fazla 5.000 TL'ye ulaşıyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanya yalnızca emekli maaş hesabını taşıyan müşteriler için geçerliliğini koruyor.

Akbank 7000 TL Emekli Promosyonu

Akbank emekli promosyon kampanyalarını 7.000 TL'ye yükseltti. SSK, Bağ-kur ya da Emekli sandığı üzerinden maaş hesabı bulunanlar yıl sonuna kadar avantajlı tekliften yararlanabilecek. 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren geri ödemesiz promosyon rakamından yararlanabilecek. Akbank mobil uygulama ya da müşteri hizmetleri hattı aranarak maaş taşıma işlemleri tamamlanabiliyor. Alınacak olan promosyon rakamı aylık emekli maaş tutarına göre değişebiliyor. 4.200 TL'den başlayarak 7000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

3500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 4.200 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alanlar 6.250 TL

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı olanlar 7.000 TL

Garanti BBVA 6000 TL Emekli Promosyonu

Garanti BBVA emekli maaş taşıma işlemlerinde 6.000 TL'ye kadar promosyon alabilme fırsatı sunuyor. Bu rakama ek 1.500 TL Bonus kazandırıyor. Toplamda alınan emekli aylığına ek 7.500 TL nakit kazanım elde edilmiş olunuyor. Bunun için banka müşterisi olmak emekli maaşını taşımak gerekiyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyadan yararlananlar aşağıdaki tabloda yer alan rakamları alınan aylık maaş tutarına göre hesabında bulabilecek:

3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar 3.600 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alanlar 4.200 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alanlar 5.400 TL

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlar 6.000 TL

QNB Finansbank 5000 TL Promosyonu

QNB Finansbank emekli maaşı bulunan müşterilere 5.000 TL'ye kadar nakit promosyon kampanyasını duyurdu. Alınan aylık maaş tutarına göre bu rakam değişebiliyor. 3 yıl boyunca bankada kalma sözü verene aşağıdaki rakamlar geçerli oluyor: