SGK'dan Son Dakika "Sigortalı Hasta& Kabulü" Kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) özel sağlık kuruluşlarının hizmet sınırlamasını kaldırmak kararı aldırmak bazı özel hastanelerin kısmi branşlarda bulunan sigortalı hasta kabul Anlaşması resmen feshedildi. Özel sağlık kuruluşlarının bütün branşlarda sigortalı bir şekilde hasta kabul etmesinin önü açıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bazı özel hastanelerin kısmi branşlarda uygulamada bulunan sigortalı hasta kabul anlaşması feshedilerek yerine özel hastanelerin bütün branşlarda sigortalı hasta kabul etmesinin önemi açacak kararlar arandı. Buna göre sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 27 Mayıs tarihinde yayınlanan özel sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti satın alım sözleşmesi ile beraber bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verildiği açıklanarak kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde yalnızca tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, doku organ nakli ile acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır yeni uygulama ile beraber özel hastaneler, bütün branşlarda vatandaşların bütün sağlık hizmetleri isteklerine cevap verecek.

Böylece hastalara hizmet vermede sınır getirmekte olan kısmi branşlarda yer alan hasta kabulü uygulamasını tamamen sona erdikten sonra yerine tedavilere kapsamlı bir şekilde cevap verilmesinin mümkün hale getirilmesi açısından çalışmalara başlandı. Buna göre vatandaşların özel sağlık kuruluşlarında yani özel hastanelerde tedavi olmak amacıyla müracaat işlemlerini yerine getirdiklerinde sadece kısmi branşlarda ödenen verilerin alanının genişletilmesine karar verildi.