SGK’dan Son Dakika Gelişmesi: 2 Ayda Bir Sosyal Destek Ödemeleri Yapılacak! Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sayfası üzerinde akşam üzeri yapılan son dakika açıklamasına göre maddi destek ihtiyacı bulunan vatandaşlara SGK üzerinden sosyal yardımlar adı altında hizmetleri verilmeye devam edilecek. Acil nakit problemi bulunan vatandaşlara SGK üzerinden 2 ayda bir 700 TL tutarında ödeme yapılacak.

Maddi destek ihtiyacı olan vatandaşların SGK üzerinden sosyal yardımlar verilmeye devam ediliyor. Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara SGK üzerinden 2 ayda bir 700 TL tutarında bir ödeme yapılacak.

Türkiye’de kadın çalışan sayısı oldukça az olduğu gerekçesiyle bazı sosyal yardım destekleri ile çalışmak açısından teşvik olmaktadır. Bu yardımlardan birisi ise ihtiyaç sahibi olan kadın ve çalışamayan vatandaşlara verilmektedir. 2 ayda bir ödenecek 700 TL tutarında destek ile vatandaşlara yardımcı olmak hedefleniyor.

SGK 2 ayda bir 700 TL destek ödemeleri başvuruları nasıl yapılır?

Eğer ki sizler de bu desteklerden yararlanmak istiyorsanız il ve ilçe belediyelerinde yer almakta olan sosyal yardımlaşma kurumlarına bizzat gitmek suretiyle müracaat işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Diğer taraftan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat işlemlerinizi gerçekleştirerek belirli koşulların yerine getirmeniz durumunda destek ödemelerinden faydalanabilirsiniz.

Müracaat işlemleri gerçekleştirdikten sonra yönetim tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaksınız. Bu değerlendirme neticesinde ise sizlere zaten bildirilecek çeşitli bilgiler yer alacaktır.

Değerlendirme süresi ne sizin ikamet etmiş olduğunuz adrese gelmek suretiyle soruşturma yapılacak. Uygun görülmesi halinde SGK tarafından 2 ayda bir 700 TL tutarında destek ödemesinden faydalananlar listesine adınız eklenecek.