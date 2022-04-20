Vatandaşları Hibe Destekleri: 3 Bin TL İle 5.000 TL Alana 15.000 TL Sunulacak. Alınan bir son dakika hibe destekleri ile ilgili habere göre hibe destekleri ile esnaflara verilmekte olan 3000 TL ile 5.000 TL sonrasında kendilerine 15.000 TL tutarında hibe desteği sunulacak. 15.000 TL nakit desteği nasıl alınır? Cevabı ve çok daha fazlası haberimizde...

Tam kapanma süresi içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara devletin yardımları hiçbir zaman kesilmedi. Koronavirüsü aşısının bulunması ile beraber koronavirüsü vaka sayılarında ciddi manada düşüş yaşanmış ve kapalı ortamlar hariç olmak üzere açık alanlarda maske takma zorunluluğu tamamen ortadan kaldırılmıştır. Böyle eleman bir ortamda esnaflara hibe destekleri halen verilmeye devam ediliyor.

Esnaflara Hibe Destekleri Devam Ediyor

Esnaflara bir defaya mahsus bir şekilde verilecek 3000 TL ile 5.000 TL ödemeler sürüyor. Başvuruları haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirebilirsiniz. Bazı bankalar ise bu destekleri alan vatandaşlara kredi avantajı da tanıyor. 3000 TL ile 5.000 TL arasında ödeme aram kişileri 15.000 TL tutarında kredi avantajı sunuluyor. 15 bin TL'ye kadar verilecek bu kredileri ise bankalar aracılığı ile müracaat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Krediler, esnaflara destek paketi şeklinde kamu bankaları ile anlaşmalı özel bankalar tarafından sunulacak.

Esnafları 15 bin TL destek verecek bankalar hangileri?

Her zaman olduğu gibi kamu bankaları bu projede de yer aldı. Türkiye’de kamu bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Halk Bankası tarafından esnafları 15.000 TL tutarında kredi destek ödemesi yapılacak. Esnafların gelir belgeleri ile vergi levhalarını aldıktan sonra kamu bankalarından herhangi birinin şubesine giderek 15.000 TL tutarında ödeme almak için müracaat işlemlerini yapmaları mümkündür.