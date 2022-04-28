SGK’dan Son Dakika Erken Emeklilik Müjdesi Geldi! Kaç Yaşında Emekli Olacaksınız? Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre emeklilik açısından prim gün sayısını ve çalışma senesini tamamlayanlar emeklilik sorgulaması gerçekleştirerek erkenden emeklilik koşullarının ne olduğunu merak etmeye başladı. Erken emeklilik hangi hallerde mümkün olmaktadır? Peki siz, kaç yaşında emekli olacaksınız? Bu soruların cevapları ve çok daha fazlasını bu haberimizde bulabilirsiniz..

10 yılda emeklilik mümkün mü?

Herhangi bir işte uzun bir süre çalıştıktan sonra hastalık geçiren veya sakat kalan binlerce vatandaş var. Bu vatandaşlardan Yüzde 60 oranında işgücü kaybı meydana gelen ile devamlı başkasının bakımına muhtaç derecede olan kişilerin malulen emekli olmaları mümkündür. Bu sebeple 10 yıl boyunca yatırılmış sigorta primi az, 1800 gün prim ve en az yüzde altmış oranında işgücü kaybının olması gerekiyor. Başka birinin devamlı bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan anneler erken emekli olabiliyor.

5 yıl daha erken emekli olmam mümkün mü?

Yıpratıcı ve ağır işlerde faaliyet gösteren işçi ile Memurlara ilave prim hakkı verilecek nokta Böylece prim sayısında artış olurken emeklilik yaşı da öne çekilmiş olunacak. Örnek verilmesinde fayda olacaktır ki 20 yıl boyunca çalışan bir vatandaş, yıpranma ile beraber 25 yıl çalışmış sayılacak ve 5 yıl erken emekli olmak açısından hak kazanacak.