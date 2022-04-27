O Bankalar Hesaplara 12.000 TL Yüklüyor, Son Kez Açıklama Geldi! Bankaların resmi internet sayfaları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre hesap ver 12000 TL para aktarılacak. Detaylar haberimizde...

QNB Finansbank

12.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek bankalar arasında Finansbank da yer almaktadır. Buna göre en çok 36 aylık vade seçenekleri ile sunulacak ihtiyaç kredisinin alınması açısından vatandaşların T.C. kimlik numaralarını 5030 numarasına mesaj göndermeleri gerekir. Sadece 5 dakika içerisinde kredi onaylandı verilmesi ile beraber gerek Finansbank şubeleri üzerinden gerekse de mobil bankacılık uygulamaları üzerinden 12 bin TL tutarında ihtiyaç kredisini anında hesaba aktarılması mümkün oraya gelecek.

Ziraat Bankası

Sabah saatlerinde Ziraat Bankası resmi internet sayfaları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 12000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin 36 aylık vade seçeneği şeklinde ve 3 ay ertelemeli olacak şekilde özellikle de cazip faiz oranları ile oluşturulan kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların kredi puanlarının en az 1300 olması gerekir. Buna göre vatandaşların müracaat işlemlerini gerçekleştirdikten sonra Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yada mobil bankacılık uygulamaları üzerinden anında hesaplarını 12 bin TL para aktarmaları mümkündür.

İş Bankası

Türkiye'nin en prestijli özel bankaları arasında yer alan İş Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 12 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin 3 ay ertelemeli olacak şekilde cazip faiz oranları ile en çok 36 aylık vade seçenekleri şeklinde kullandırılması yöntemine gidilecek. Buna göre vatandaşların risk analizi neticesi kredi onayı verilmesi halinde kendilerine anında 12000 TL Verilecek.