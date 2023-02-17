SGK’dan erken emeklilik haberi az önce geldi! 47 yaşında emeklilik hakkı verildi

47 yaşında emeklilik hakkı verildi SGK’dan erken emeklilik haberi az önce geldi! SGK her yıl erken emeklilik bağlamında değişik meslek kümelerindaki insanlara şans vermektedir. Bu amaçla her yıl açılacak yeni fırsatlar yönünden kişilerin en çok merak ettiği hususlarda birisi olmaktadır.

4B Ne Zaman Emekli Olabilir?

BAĞ-KUR kapsamında çalışan kişilerde erkek ve kadınlara göre emeklilik koşullarında farklılık olabiliyor. 01.06.2002 tarihi itibariyle 25 yıllık sürede;

· 2 yıldan az durumlarda kadınlar 20 yıl prim ödeyerek 40 yaşında erkeklerde 25 yıllık ödemeyle 44 yaşında emekli olabiliyor.

· 3 yıldan az ödemelerde kadınlar 20 yılla 41 yaşında erkekler de 25 yılla 45 yaşında emekli olabilirler.

4C Ne Zaman Emekli Olabilir?

Emeklilik hesaplarken 4C’den yani Emekli Sandığı’na mensup gruplar hesaplamalarını e-SGK üzerinden yapabilmektedir. İnternet adresinde istenen gerekli bilgilerin girişi yapılarak hesaplama yapılabiliyor. Bilgilerini eksiksiz şekilde giren vatandaşlar tahmini olarak ne zaman emekli olabileceklerini öğrenebilirler. Eksin gün sayısı, prim sayısı gibi birçok bilgi burada sizlere verilmektedir. Aynı zamanda emeklilik şartları hakkında da detaylı bilgi alabilirler.

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