A'dan Z'ye değişti! Kadınlar ve erkekler için 48-49 -54-55 yaş arası prime göre emeklilik hesaplama tablosu!

Kadınlar ve erkekler için 48-49 -54-55 yaş arası prime göre emeklilik hesaplama tablosu! A'dan Z'ye değişti! 48, 49, 54, 55 yaş aralığında bulunan vatandaşlara erken emekli olma şansı sunuluyor! Kadınlar doğum borçlanmaları erkekler de askerlik borçlanmalarıyla emeklilik için yaşlarını düşürebiliyor. Bu aşamada en önemli nokta ise işe başlama tarihi. Duyurulmuş tarihlerden önce sigorta girişi yapılanlar yaş koşulundan istifade edebiliyor. Kadınlar 50 yaşa erkekler de 55 yaşa kadar emeklilik fırsatından faydalanabiliyor.

Emeklilik hayali kuranların nitelikleri birçok mevzuata göre değerlendirmeye alınmaktadır. 4A, 4B ve 4C türlerine göre mevzuatta farklılık olabilmektedir. Bu farklı mevzuatlardaki gerekli bilgilere ulaşarak herkes kendi emekliliğini sorgulayabilir. Bunun yanında emekli olmak üzere hazırlık yaparak net bilgilere SGK’dan ulaşabilmektedir.

4A Ne Zaman Emekli Olabilir?

SGK’nın belirlediği 4A grubunda kadınlar ve erkekler farklı niteliklere tabii olarak emekli olabilmektedir. Değerlendirilen hususlar arasında; sigorta başlangıçları, prim ödemeleri, yaşlar bulunuyor. Emeklilik nitelikleri 3 farklı tarih üzerinden değerlendirmeye alınıyor. Bu tarihler ise şöyle;

· 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapılanlar,

· 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri aralığında işe girişi yapılanlar,

· 30 Nisan 2008 yılından sonra işe başlayanların emeklilikleri durumlara bağlı olarak farklılık göstermektedir.

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