SGK’dan erken emekli eden müjde az önce geldi! 43, 44 ve 45 yaşında şartlara uyanlar şipşak emekli olur…

43, 44 ve 45 yaşında şartlara uyanlar şipşak emekli olur… SGK’dan erken emekli eden müjde az önce geldi! Bu amaçla şu an çoğu değişik haber sosyal medya sitelerinde ve haber sitelerinde dolanmaktadır. Şimdilik hükümet bağlamında açıklanmış müjde sayılabilecek bir haber bulunmamaktadır. Ama birtakım özel şartları taşıyan vatandaşlar borçlanma yoluna giderek erken yaşlarda emekli olabilmektedirler. Bunun haricinde şu anlık erken emekli olmak bağlamında diğer bir yol bulunmamaktadır.

Hangi tarihte, ne zaman emekli olacağınızı öğrenmenin oldukça farklı yolları vardır. Emeklilik yaşı hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. İşe giriş tarihinizi ve çalıştığınız gün sayınızı ve bunun gibi kolay birkaç bulguyu daha girerek kısa süreler içerisinde emeklilik bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Erken emeklilik bağlamında nasıl bir yolun izlenileceği ve erken dönemde emeklilik şartlarıysa merak ediliyor!

Borçlanmayla Genç Yaşta Emekli Olun!

Erkekler askerliklerini kadınlar ise doğum sürelerini borçlanarak emeklilik sürelerine ekletebilmektedir. Bu hal bilhassa emekliliğini doldurmak bağlamında gün sayanların son derece işine yaramaktadır. Bunun için ise tek yapmanız gereken iş SGK’ ya gidip doğum belgelerinizi ya da askerlik yaptığınızı gösterir belgeleri ibraz etmektedir.

Daha sonra borçlanmak dilediğiniz gün adedi kadar size ödemeniz gereken bir meblağ çıkarılır. Bu meblağı ödedikten sonra bundan sonra o zamanlarda sizin sigortalı gün sayınıza eklenmiş olur. Bu sayede çok daha erken gün miktarını doldurarak erkenden emekli olabilmiş binlerce çalışan bulunmaktadır.

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