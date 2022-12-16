Asgari ücretli kaç para taşıt kredisi alabilir? Asgari ücretliye kredi çıkar mı? 

Ülkemizde asgari ücretle çalışan insan sayısı çok fazla. Asgari ücretli taşıt kredisi alabilir mi? işte bu noktada önem arz eden konuların başında yer alıyor. Asgari ücretle ne kadar kredi çekebilir? merak edilen konulardan biri olmayı başarıyor. Pek çok banka tarafından asgari ücretiyle iş hayatını sürdüren çalışanlara yönelik özel promosyonlar veriliyor.

Bu sayede parasal konudaki ihtiyaçlarının bankalar aracılığıyla da karşılanması sağlanıyor. Tabi her bir bankanın asgari maaşı ile geçinen çalışanlara yönelik verdiği kredi miktarı değişkenlik gösteriyor. Özellikle yeni bir araba almak isteyen çalışan tarafından bankanın verecek olduğu limit bir hayli önemlidir.

Asgari Ücretli Ne Kadar Kredi Çekebiliyor?

Asgari ücretiyle çalışanlara yönelik verilen kredi miktarı farklılık gösterebiliyor. Fakat burada asgari ücretiyle çalışanların kredi şartları yerine getirmesi gerekiyor. Taşıt kredisi şartları neler olduğuyla ilgili olarak baktığımız zaman 50.000 TL limit çekimi yapmaya başlayabilirsiniz. Tabi taşıt kredisi imkanlarından yararlanmak için burada önemli olan konulardan biri kredi notunuzdur. Kredi notunuzun yüksek olması halinde başka bankalara her ne kadar asgari ücretle çalışsanız bile başvuru yapabilirsiniz. Taşıt kredisi için banka tarafından da destek verilmeye başlanmış olur.

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