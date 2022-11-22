SGK’dan Duyuru! Kurum Tarafından Ödeme Yapılacak

SGK’dan duyuru yapıldı. Emekli olmayan kişilere ödeme yapılacak. 864 TL tutarındaki ödemeyi nakit olarak alabilirsiniz.

Kamu kuruları tarafından yapılan nakit para destekleri, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara verileye devam ediyor. 65 yaş üstü olan ve emekli olmayan kişiler devlet tarafından destekleniyor. Başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlara kendi ikametgâh adreslerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma vakıflarını başvuru yaparak ödemeden yararlanabilirler.

Çalışma hayatında SGK’lı olarak çalışan vatandaşlar belirli tutardaki primleri bulunması halinde emekli olabiliyor. Kalan ömürlerine rahat bir şekilde geçirmeleri için emekli maaşı alır. 65 yaşına gelmiş ve emeklilik için gerekli şartları yerine getirememiş vatandaşlara 864 TL tutarında ödeme yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma tarafından yapılan bu ödemlerden yararlanmak için başvuruyu ilgili kurumlara yapabilirsiniz.

Başvurular E-Devlet Üzerinden Yapılabiliyor

E-Devlet üzerinden başvuru yapılarak Sosyal Yardımlaşma Kurumu tarafından değerlendirmeye dâhil edilir. Yaşlılık maaşı olarak da bilinen bu ödemeyi alabilmek için 65 yaş üstü olmak yeterlidir. Devlet tarafından aylık olarak ödenen bu maaşı alabilmek için sigorta durumunun mevcut olmaması gerekiyor. Maaş alınması durumunda her hangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışılması durumunda maaşın iptal olması söz konusudur. Ödemeye hak kazanmak için bir diğer şart ise TC vatandaşı olunması gerekir.

65 yaşından gün almış olanlar ve emeklilik durumu olmayan vatandaşlar devlet tarafından yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Şayet sizlerde 65 yaşın üzerinde iseniz başvuru yaparak bu aylığı alabilirsiniz. SGK ve BAĞ-KUR’dan primi bulunmayan ve muhtaç durumda olan kişiler devlet tarafından verilen desteğe sahip olabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

65 yaş aylığına hak kazanmak için öncelikle başvuruda bulunmak gerekir. Başvuru için Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na gitmeye gerek kalmadan en yakın belediye veya kaymakamlık kurumuna başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapıldıktan sonra değerlendirme sonucu şartları sağlayan vatandaşlara 65 yaş aylığı ödemesi yapılır. Yapılacak olan yardımın yanı sıra, ihtiyacınız olan gıda yardımı, kömür yardımı, para yardımı, giyim yardımı gibi birçok kalemde yardım alabilirsiniz. Yapılan başvuru sonucu gerekli araştırma yapılarak durumunuz hakkında alınan bilgiler ışığında olumlu veya olumsuz sonuç sizlere bildirilir.