SGK'dan Beklenmedin Atak, Bayram Parası İçin 20.000 TL Kredi Verecek, Şartlar Belli Oldu

SGK üzerinden yeni bir kredi kampanyası duyuruldu. Daha önce yapmadığı bir işlem ile SGK kredi verecek. SGK ihtiyaç kredisi için belirlenen şartlara uygun olan kişilere onay verecek. Kredi kullanmak isteyenler, SGK destekli kredi alabilmesi için de bazı şartlara uygun olması isteniyor. SGK destekli ihtiyaç kredilerinde 20.000 TL'ye kadar onay verilecek ve normal bireysel ihtiyaç kredisi vadesi olan 36 ay vade ile işlem yapılacak. Kredilerde ise ilk taksit ödemeleri 3 ay ertelemeli olacak.

Şimdi Al 3 Ay Sonra Ödemeye Başla!

Kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli kredi başvurusu yaptıklarında, 3 ay sonra ödemeye başlayacaklar. Kredi kullanmak isteyenler, 3 ay erteleme yaptıkları zaman banka 33 ay vadeye kadar kredi verecek. SGK destekli olarak verilecek bu kredilerde, bankalar üzerinden başvuru yapılarak kredi onayı alınacak. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Ziraat Katılım, TEB, İş Bankası, Şekerbank ve Denizbank bu krediler için onay veren bankalar arasında gösterilmektedir.

Başvuru Şartları Nedir?

Kredi alabilmeniz için banka kredi şartları yayınlandı. Kredi alacak kişilerin emekli olması ve emekli maaşlarını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Ziraat Katılım, TEB, İş Bankası, Şekerbank ve Denizbank üzerinden alması gerekmektedir. Emekli maaşına göre alınacak bu kredilerde, bankalar müşterilerine hemen SGK desteği ile düşük faizli kredi imkanı sağlayacaktır. Yeni emekli olan kişiler de bu bankalardan maaş alması durumunda kredi onayı alabileceklerdir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, öncelikle maaş aldıkları banka şubelerine gitmeleri gerekiyor. Bankadan maaş alan emekli, sadece kimliğini vererek 3 ay ertelemeli kredi kampanyasına katılabilecektir. Kredi kullanmak isteyenler, banka şubelerine gittiklerinde ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen kredi onayı alabileceklerdir. SGK destekli verilecek bu kredilerde banka müşterilerine hızlı ve anında sonuç vermektedir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, SGK destekli bu kredileri alabilmeleri için banka kredi sicilinin de temiz olması gerekmektedir. Emekli olan kişiler ayrıca bankalardan mobil uygulama üzerinden de kredi başvurusu yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası SGK Kredisi

Ziraat Bankası, bu kredide en çok tercih edilen banka oluyor. SSK, Bağkur ve Memur emeklileri ile birlikte, dul-yetim maaşı alan tüm emekliler bu kredilerden yararlanabileceklerdir. Özellikle bayram ihtiyaçlarınız için Ziraat Bankası kredisine başvuru yaparsanız, 20.000 TL kredi kampanyasına girecek ve hemen onay alabileceksiniz. Kredi detayları ile ilgili bilgileri ziraatbank.com.tr adresinden veya 0 850 220 00 00 numarasından öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler bu kredi kampanyasına katılabileceklerdir.

Vakıfbank, Halkbank SGK Kredisi

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan kişiler, SGK kredisi başvurusu yapabileceklerdir. SGK kredisi başvurusu yapmak isteyenler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak bu kredileri kamu bankalarından alabileceklerdir. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, emekli olmaları durumunda 20.000 TL krediyi hesaplarına mobil uygulama üzerinden de atabileceklerdir.