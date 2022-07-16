SGK’dan Atatürk’ün Kurduğu 100 Yıllık Hesaplara Bloke Geldi!

SGK tarafından Türk Hava Kurumu ve THL Üniversitesi’nin tüm hesaplarına bloke geldi! Atatürk tarafından kurulan asırlık kurum zor zamanlar yaşıyor! Detaylar haberimizin devamında.

1925 yılından bizzat Atatürk tarafından verilen talimatla havacılık sanayisinin kurmak ve geliştirmek için açılan THK zor günler yaşıyor. THK kurulduğundan bu yana ülkemizde havacılığın gelişmesinde hayati rol oynamıştı. Aynı zamanda kurum ülkenin en büyük reklam yüzlerinden biri konumunda. Fakat THK son zamanlarda maaş ödeyemeyecek hale geldi.

Asırlık kurum kurulduğundan bu yana Türkiye’nin askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesinde büyük rol oynamıştı. Kurum aynı zamanda binlerce pilot yetiştirmiş ve büyük bir istihdam sağlamıştı.

Türk Hava Kurumu ve THK Üniversitesi’ne ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından haciz kararı alındırıldı. Kurumun tüm hesaplarına bloke getirildi. Karar ise kurum çalışanlarının maaşları ödendikten birkaç sonra uygulamaya konuldu.

MAAŞLAR ÖDENEMEDİ PERSONEL ENDİŞELİ

Gelen açıklamalara göre THK Üniversitesi öğretim üyeleri ve çalışanların maaşlarının tamamı ödenmiş durumda değil. Üniversite personeli arife günü maaşlarının sadece %40’lık kısmını alabilmiş. Türk Hava Kurumu’nun 81 il ve ilçelerindeki hesapları da aynı zamanda bloke edildi. Öte yandan şubelerinde bir süredir haciz nedeniyle hesaplara para yatıramadığı da öğrenildi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Türk Hava Kurumu ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. THK Genel Merkezi’nin 26 milyon Türk lirası ve THK Üniversitesi’nin de 85 milyon Türk lirası prim borcu olduğu kayıtlara geçti. THK Üniversitesi 2011 yılında kurulmuştu. Bu tarihten beri üniversitenin hiç prim ödemediği belirtildi.

Personel ise oldukça endişeli. Birçoğu ağustos ayında maaş alamamaktan korkuyor. Blokenin kaldırılması içinde THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya’nın başvuruda bulunduğu söylendi. Fakat SGK Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Ceylan’la ikili henüz bir çözüm bulmuş değildi.

KAYYUM BORÇLARI YAPILANDIRDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

2019 yılında THK yönetimine kayyum atanmıştı. AKP’li eski bakan Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, yaptığı acıkmalarında kurumun 10 bankaya olan toplam borcunun 1,5 milyar olduğunu söylemişti. Bu borçlar ile kurumun o tarihte SGK’ya olan 200 milyon liralık borcunun yapılandırıldığı açıklanmıştı. İstifasından önce Cenap Aşçı bankalara olan borçların 2 yıl ödemesi 8 yılda ödenmek üzere %7 faizle yapılandırıldığını duyurmuştu. Yapılandırmaya göre kurumun ilk ödemesi 2023 yılının ocak ayında olacak.

KURBAN DERİSİ TEKELİ YETKİSİ ELİNDEN ALINDI

Türl Hava Kurumuu 2013 yılında yapılan mevzuat değişiklinden büyük darbe aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle THK’nin kurban derisi toplama tekel yetkisi kaldırıldı. Kurban derisi tekeliyse THK’nin önemli gelir kaynaklarından biriydi.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Türk Hava Kurumu’nun önemli gelir kaynaklarından biri de yangında söndürme uçaklarıydı. Hem yurt içinde hemde yurt dışında görev alan uçakları devre dışı bırakıldı. Böylece THK önemli gelir kaynaklarından birini daha kaybetmiş oldu.