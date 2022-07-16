Bu Fırsat Sadece Temmuz Ayında Geçerli! İNG 3 Ay Ertelemeli Düşük Faizli Kredi Kampanyasını Açıkladı

İNG, Temmuz ayına özel hazırladığı 3 ay ertelemeli düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Başvurular online olarak alınmaya başladı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarına başvuru yapan kişi sayısında inanılmaz bir artış gerçekleşti. Özellikle tatile gidecek olan kişiler bankalar tarafından oluşturulan 3 ay ertelemeli kredilerini araştırmaya başladı. Müşterilerine her zaman avantajlı kredi kampanyaları düzenleyen İNG Bank da Temmuz ayına özel yeni kredi kampanyasını açıkladı.

5 bin lira ile 50 bin lira arasında kredi kullanacak olan vatandaşlar ödemelerini 36 aya kadar taksitlendirebilecek. Üstelik ödemelerini 3 ay erteleyebilecek ve 33 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturabilecek. Yükselen enflasyon oranlarına ve yapılan zamlarla mücadelede vatandaşların yükünü hafifletecek olan bu kredi kampanyasının detayları araştırılmaya başlandı.

GÜNDE SADECE 61 LİRA

ING Bank’ın internet sitesinde yer alan hesaplama aracına göre; 6 ay vade ile 10 bin liralık ihtiyaç kredisi alan bir vatandaşa uygulanacak olan faiz oranı yüzde 2,29. Bu kişinin aylık olarak ödemesi gereken taksit tutarı ise 1.837 lira oluyor.

İNG İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI

Diğer bankaların aksine, vatandaşlara kredi ödemelerini 3 ay erteleme fırsatı veren İNG Bank ihtiyaç kredisi kullanım koşullarını internet sayfasından duyurdu. Bu açıklamaya göre; 18 yaşından büyük ve adli sicil kaydı temiz olan kişiler, kredi notları iyiyse ve bankalarda temiz bir geçmişleri varsa gelir belgesini veya maaş bordrosunu bankaya sunarak bu kredi fırsatından yararlanabilecek. Başvurmak isteyen vatandaşlar İNG Bank’ın internet sitesinden, mobil bankacılıktan veya banka şubelerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

İNG İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Öncelikle, T.C uyruklu kişilerin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportunu, yabancı uyruklu kişilerin ise pasaport ve oturma izni belgesi teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru sahibinin adına kayıtlanmış en geç son 3 ayda alınmış ikametgâh belgesi veya doğalgaz, elektrik, sabit telefon, cep telefonu faturalarından herhangi biri de istenen belgeler arasındadır. Bu belgelerin yanı sıra, kişinin çalışma durumuna göre ek belgeler de istenmektedir.

• Ücretli çalışanlardan son aya ait maaş bordrosu aslı ya da çalışılan firmanın imza sirkülerinin bulunduğu maaş yazısı

• Özel sektör çalışanlarından SGK dökümü

• Emeklilerden bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi ve gelirini gösteren banka hesap hareketlerinin kaşe ve imzalı aslı ya da SGK'nın internet sitesinden yer alan emekli aylık bildirgesinin çıktısı

• Tüzel kişiliği olmayan gerçek kişi tacirlerden ve serbest meslek erbaplarından son yıla ait vergi levhası fotokopisi, varsa bağlı olduğu meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi, vergi dairesi tarafından onaylanmış ve son yıla ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti

• Tüzel kişiliği olan firma ortaklarından son yıla ait noter tarafından onaylanmış imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi veya e-vergi levhası, ''Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'' hükümlerinde yer alan maddelere uygun bir şekilde temin edilmiş bilanço ve gelir tabloları ile en son dönem detay mizanı, ortaklık yapısını ve şirket ana sözleşmesini belirten ticaret sicil gazetesi

• Çiftçilerden çiftçilik belgesi istenmektedir.