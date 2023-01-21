SGK’dan Açıklama Geldi! Emeklilere Yüzde 30’dan Aşağı Zam Mı Yapıldı?

Ocak ayının gelmesi ile birlikte emekli ve memurlar zamlı maaşlarını almaya başladı. Emekli olacak vatandaşlar, emekli maaşlarının mevcut emekli olan vatandaşlar gibi aynı oranda zam alacakları beklentileri sürerken ortaya yeni bir iddia atıldı. Mevcut emeklilere yüzde 30 oranında zam yapılırken, emekli olacak vatandaşlara yüzde 30 oranında değil yüzde 18 oranında zam yapılacağı söylentilerinin üzerine SGK’dan açıklama geldi.

Söz konusu ortaya atılan iddiaya karşın yapılan açıklamada 2023 yılı öncesi bağlanmış olan aylıklar dâhil olmak üzere, 2023 yılı talepte bulunan kişilerin aylıkları yüzde 30 oranında arttırıldı. EYT kapsamındaki sigortalı kişiler için farklı bir hesabın bulunmadığı açıklaması yapıldı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), emekli olacakların maaşlarında mevcut emeklilere uygulanan yüzde 30 oranın geçerli olmayıp, yüzde 18 oranından işlem göreceği iddiasına karşılık kurumdan açıklama geldi. Yapılan açıklamada emekli maaşları ile ilgili ortaya atılan iddiaların doğruluk payının olmadığı ifade edildi.

SGK Ortaya Atılan İddialara Karşı Açıklama Yaptı

EYT çalışmaları ile ilgili düzenlemelerde, emekli olacak vatandaşlar için ortaya atılan iddiaya karşı SGK tarafından açıklama yapma gereği duyuldu. Yapılan açıklamada;

"Basın ve yayın organlarında ortaya çıkan iddialara göre, emeklilere yapılan zammın yüzde 30 oranından daha aşağıda olduğu iddiaları nedeni ile açıklama yapma ihtiyacı ön plana çıkmıştır.

Sigortalılara yapılan aylık ödemeler, hizmetin geçerli olduğu dönemlere denk gelen aylık hesaplama sisteminde yer alan kuralar dikkate alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. Sigortalı vatandaşa ait gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa bile her yıl TÜFE, gelişim hızı, aylık ortaya çıkan artış verileri dikkate alınarak aylık miktarlarda değişmelere yaşanır.

2023 yılı öncesi bağlanmış olan aylıklar da dâhil olmak üzere 2023 yılı için geçerli olan aylıklara yüzde 30 oranında artış sağlanmıştır. Dolayısı ile aylık hesaplama sisteminde bu yönde her hangi bir değişiklik söz konusu değildir. Mevcut yasalara göre uygulanan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Bunun yanı sıra EYT kapsamında olan sigortalılar için farklı bir uygulama yapılmadan TÜFE ve refah payı ön planda bulundurularak aylıklar ödenecektir.