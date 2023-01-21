Cumhurbaşkanı duyurdu: Başarı Teşvik Programı Başladı! Karneni Göster Teşviki Al!

Beklenen tatil geldi. Tüm öğrenciler merakla beklediği karnelerini sonunda aldı. Milyonlarca öğrenci karnesini alarak ilk dönemi kapattı. Öğrencilerin karne tatiline girmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından öğrencilere müjde geldi. Önceki ay Cumhurbaşkanı dereceye giren öğrencilere ödeme yapılacağının işaretini vermişti. Verilen işaret üzerine birçok öğrenci harçlarını nasıl alacakları konusunda araştırmaya başladı. Dereceye giren öğrencilere ne kadar ödeme yapılacak? Ödemeyi almak için süreç nasıl işliyor? Tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

Önceki gün milyonlarca öğrenci heyecanla beklediği karnesi alarak tatile girdi. Cumhurbaşkanı tarafından önceki ay yapılan açıklamada başarılı öğrencilere devlet tarafından harçlık verileceği müjdeye odaklanan öğrenciler devlet tarafından ödenecek harçlıklara odaklandı. Başarı teşvik programı ile dereceye giren öğrencilere ödeme yapılacak.

Karneni Göster Ödemeyi Al

Önceki gün 20 milyona yakın öğrenci karne heyecanı yaşarken, Cumhurbaşkanı tarafından verilen müjde ile ikinci heyecanlarını yaşıyor. Notlarını öğrenerek karnelerini alan öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile heyecanları devam etti. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuruda Başarı Teşvik Ödemesi merak ediliyor.

Başarı Teşvik Ödemesi Tutarı Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki ay kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamada “ sosyal yardıma muhtaç ailelerimiz mevcut, devlet okullarında eğitim gören ve dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize asgari ücretin yarısından fazla ödeme yapılacak. Yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilere ise asgari ücret kadar başarı desteği vereceğiz. Verilecek olan ödemeler net asgari ücret üzerinden hesaplanarak ödenecek. Bunun yanı sıra yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerimize her ay 100 liralık destek ödemesi yapılacak.” İfadelerin kullanmış oldu.

Başarı Teşvik Ödemesini Kimler Alabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Başarı Teşvik Ödemesi, sosyal yardım derneklerinde kayıtlı olan ve yardım alan ailelerin çocuklarını ödenecek. İhtiyaç sahibi ailelerin başarı sağlamış çocuklarına ödeme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu konuda açıklama yaparak ilkokul, ortaokul ve liselerde ilk 3’e giren, okul genelinde ise ilk 5’e giren öğrencilere asgari ücretin yüzde 60’ı oranında başarı teşvik ödemesi yapılacağını dile getirdi.