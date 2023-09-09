Enflasyonun günden güne yükseldiği, mali olarak ayakta kalabilmenin zor hale geldiği bugünlerde emekli maaşı olan müşterilere 3.000 TL'ye kadar ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Bankaların sunduğu özel teklifler arasına dahil edilen ve Eylül ayı boyunca geçerli olacak bu tekliften yalnızca emekli maaşı sahipleri yararlanabilecek. 7.500 TL altı emekli aylığı alanlar kök aylık üzerinden yapılan maaş iyileştirilmesi nedeniyle gönüllerindeki maaş zammına erişemedi. Ancak bankalar elini taşın altına koydu.

7.500 TL EMEKLİ MAAŞI OLANLAR 3 BİN TL NASIL KAZANIR?

Kamu bankaları tarafından emekli maaşı alan tüm müşterilere duyurulan o kampanya Eylül ayı boyunca geçerliliğini koruyacak. 7.500 TL altı veya 7.500 TL üstü emekli aylığı alan tüm emekliler için geçerli olacak bu kampanya yalnızca mobil başvuruya özel açık hale getirildi. İsteyen emekliler bankanın en yakındaki şubesine giderek başvuru evraklarını götürebilir ve başvuru işlemini tamamlayabilir.

EN AZ 3 BİN TL ÖDEME YAPAN O BANKALAR!

Emekli maaşına 3.000 TL ek ödeme fırsatı sunan kamu bankaları arasında yer alan: Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank düşük faizlerle uygun fiyatlı krediye erişebilme fırsatı sunuyor. SGK üzerinden maaş alan tüm emekliler kredi başvuru şartlarına uygunluk sağladığı anda düşük faizli 3.000 TL kredi teklifinden faydalanacak. İsteyen her emekli ek kefil beyanında bulunarak 3.000 TL olan bu teklifi daha da arttırabilir.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURUSU!

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın sunduğu 3.000 TL düşük faizli kredi teklifinden faydalanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden başvurduğunda bu tutarı anında hesabında bulabiliyor. Başvuru işlemlerinin bankaya bağlı IBAN numarası ve cep telefonu üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.