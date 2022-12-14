SGK'da bu ödemeleri sakın unutmayın! 25.000 TL'niz yanabilir! Tek kez alma şansı doğacak!

Tek kez alma şansı doğacak! SGK'da bu ödemeleri sakın unutmayın! 25.000 TL'niz yanabilir! Son 1 yıl içerisinde tam 90 gün sigortası yatırılmış olan ve devam eden annelere doğum yardımı yapılıyor. Ocak ayına kadar annelere en az 16.000 TL yatırılacak ve bu tutar gelecek yılla birlikte asgari ücrete göre artacak. Şu an alınan maaşa göre 16.000-20.000-25.000 ve 30.000 gibi ödemeler yapılıyor.

Çalışan annelere doğum öncesi ve sonrası çeşitli ödemeler yapılmaktadır. Bu ödemelerden birisi de doğum parasıdır. Şu an güncel tutarlara göre çalışan annelere doğum sonrası en az 16.000 TL ödeme devreye alınmaktadır. Bu paralar toplamda kullanılan 112 günlük (16 hafta) süreyi içermektedir. Öte yandan bebek büyüyene kadar çeşitli ek destekler de sunulmaktadır.

EN AZ 1 YIL PRİM YATIRILMALI...

Ancak bu destekten faydalanabilmek için doğum yapan annenin mevcut bir işte çalışması ve son 1 yıla bakıldığında 90 günlük priminin yatırılmış olması gerekiyor.

SİGORTA DEVAM ETMELİDİR

Raporun sürdüğü 112 günlük süreç için de annenin sigortalılık halinin devam etmesi yardımın verilmesi konusunda çok önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor.

RAPORU MUTLAKA TESLİM EDİN!

Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmeli. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.

25.000 TL'Yİ BULUYOR

6.471 TL brüt maaşı olan birine 16.103 TL ödeme yapılmaktadır. 7.000 TL brüt maaşı olan birine 17.422 TL veriliyor. Öte yandan 10.000 TL brüt maaşı olan anneye de 24.889 TL bir ödeme sağlanmaktadır.

İŞTE DİĞER ÖDEME TUTARLARI

9.000 TL - 22.400 TL

8.000 TL - 19.911 TL

7.500 TL - 18.667 TL

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