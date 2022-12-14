10 sene vadeyle yarı fiyatına satılık evler! Vakıfbank ve Halkbank bugün herkesi ev sahibi yapıyor

Vakıfbank ve Halkbank bugün herkesi ev sahibi yapıyor... 10 sene vadeyle yarı fiyatına satılık evler! Vakıfbank ve Halkbank tarafından satışa çıkarılan konutlar büyük ilgi görmektedir. Özellikle ev sahibi olmak isteyen ve bunu peşin alması olanaksız olanlar tarafından büyük rağbet görmektedir. Kira öder gibi seçeneklerle v sahibi olmak isteyenler için bu fırsatlar kaçırılmaması gereken fırsatlar olarak görülüyor.

Halkbank ve Vakıfbank Konut İlanları Avantajları

Kolayca internet ortamında bilgilerine erişilebilecek Halkbank ve Vakıfbank konutlarının bilgileri dışında başka avantajları da vardır. Bunların başında kredi ile ev alırken yapılan dosya masrafından ve ekspertiz raporundan kâr etmek gelmektedir. Bu ikisi zaten yaklaşık 5 bin TL civarında tutmaktadır.

Üstelik bu evler için yüz yirmi ay vade ile kredi kullanmak mümkün olmaktadır. Her iki banka için kredileri de hazır durumdadır. Eğer sizin de kredi notunuz uygun ise krediyi rahatlıkla alacaksınız.

Ama en büyük avantaj, konutların fiyatlarıdır. Yarı fiyatına ihale ile satışa çıkarılmışlardır. İhale esnasında fiyat bir miktar yükselme yapabilecektir. Ama yine de oldukça uygun fiyatlara alıcı bulmaktadırlar.

Vakıfbank satılık evler için başvuru adresi: https://vakifbank.intengo.com/gm-index.intengo;jsessionid=E0431124C956BF4C752DD8B514858134?cid=15739278

Halkbank ​​​​​​​satılık evler için başvuru adresi: https://www.halkbankgayrimenkul.com.tr/

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