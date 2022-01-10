2021, Emisyon Artışı Olarak Kaydedilen En Sıcak Beşinci Yıl Oldu

Avrupa Birliği bilim adamları, 2021 yılının dünyanın en sıcak beşinci yılı olduğunu ve atmosferdeki gezegeni ısıtan karbondioksit ve metan seviyelerinin yeni zirvelere ulaştığını söyledi.

AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Pazartesi günü yayınladığı bir raporda, son yedi yılın 1850'ye kadar uzanan kayıtlarda "açık bir farkla" dünyanın en sıcak yılı olduğunu ve 2021'deki ortalama küresel sıcaklığın 1,1-1,2C (1,98) olduğunu söyledi. -2.16F) 1850-1900 seviyelerinin üzerinde.

Kayıtlardaki en sıcak yıllar 2020 ve 2016 idi.

2015 Paris Anlaşması kapsamında, küresel sıcaklık artışını 1,5C (2,7F) ile sınırlamaya çalışan ülkeler, bilim adamlarının en kötü etkilerinden kaçınacağını söylediği seviye. Bu, emisyonların 2030 yılına kadar kabaca yarıya indirilmesini gerektirecek, ancak şimdiye kadar daha yüksek ücret aldılar.

Sera gazı emisyonları gezegenin iklimini değiştirdikçe, uzun vadeli ısınma eğilimi devam etti. İklim değişikliği, Avrupa, Çin ve Güney Sudan'daki sellerden Sibirya ve ABD'deki orman yangınlarına kadar 2021'de dünyayı kasıp kavuran aşırı hava olaylarının çoğunu daha da kötüleştirdi.

CS3 Direktörü Carlo Buontempo, "2021 yılı, Avrupa'daki en sıcak yazı, Akdeniz'deki sıcak hava dalgaları ve Kuzey Amerika'daki benzeri görülmemiş yüksek sıcaklıklardan bahsetmiyorum bile, aşırı sıcaklıkların olduğu bir başka yıl oldu" dedi.

Buontempo, "Bu olaylar, yollarımızı değiştirmemiz, sürdürülebilir bir topluma doğru kararlı ve etkili adımlar atmamız ve net karbon emisyonlarını azaltmak için çalışmamız gerektiğinin açık bir hatırlatıcısıdır."

Başlıca sera gazları olan küresel CO2 ve metan seviyeleri yükselmeye devam etti ve her ikisi de 2021'de rekor seviyelere ulaştı.

Bilim adamları, atmosferdeki CO2 seviyelerinin 2021'de milyonda 414,3 parçaya ulaştığını ve 2020'ye göre yaklaşık 2,4 ppm arttığını söyledi.

C3S, özellikle güçlü bir sera gazı olan metan seviyelerinin son iki yılda sıçradığını, ancak nedenlerinin tam olarak anlaşılmadığını söyledi.

Metan emisyonları, petrol ve gaz üretimi ve tarımdan sulak alanlar gibi doğal kaynaklara kadar uzanmaktadır.

COVID-19 pandemisinin başlangıcında 2020'de geçici bir düşüşten sonra, geçici veriler küresel CO2 emisyonlarının 2021'de yüzde 4,9 oranında toparlandığını gösteriyor.

Avrupa'da yeni zirveler

CS3, Fransa ve Macaristan da dahil olmak üzere ülkelerde meyve mahsullerinin büyük ölçüde azaldığı sıcak bir Mart ve alışılmadık derecede soğuk bir Nisan'ın ardından geçen yazın Avrupa'nın en sıcak rekoru olduğunu söyledi.

Temmuz ve Ağustos aylarında, bir Akdeniz sıcak hava dalgası Türkiye ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerde yoğun orman yangınlarına yol açtı. Sicilya, resmi onay bekleyen bir rekor olan 48.8C (119.84F) yeni bir Avrupa sıcaklığı belirledi.

Temmuz ayında, şiddetli yağmurların Batı Avrupa'da ölümcül sel baskınlarını tetiklemesi sonucu 200'den fazla kişi öldü. Bilim adamları, iklim değişikliğinin selleri en az yüzde 20 daha olası hale getirdiği sonucuna vardı.

Glasgow İklim Paktı'nda, Birleşmiş Milletler üyeleri Kasım ayında küresel ısınmayı sanayi öncesi dönemlere kıyasla 1,5 derece Celcius'ta durdurmak istediklerini doğruladılar. Ancak iklim uzmanları, özellikle savunmasız ülkeleri küresel ısınmanın etkilerinden korumaya yardımcı olmak için anlaşmanın yeterince ileri gitmediğini söylediler.