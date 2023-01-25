SGK ve Vakıfbank İş Birliği İle Emeklilere Görülmeyen Kampanya Başladı, Bugün Akşama Doğru Onaylandı!

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşları yapılacak olan kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm yemekleri, Vakıfbank ve SGK destekli ödeme verilecek. Emekli maaşınızı, Vakıfbank şubelerine taşıyarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalarda, sizlerde hızlı bir şekilde işlem yapabilecek ve nakit kredi ödemelerinden faydalanarak, ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. Emekli maaş hesabı, Vakıfbank, üzerinde olan tüm vatandaşlara maaş müşterileri 5 dakika içerisinde hesaplara ödeme alabiliyorlar.

Sgk destekli emekli ödemeleri...

Sgk üzerinden destek verilerek de emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan kişilere düşük faiz oranlarıyla birlikte nakit ödemeler yapacak olan bu bankalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde, Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapabileceğini söylemek istiyoruz.

Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz bu kredilerden faydalanacak olan vatandaşların SGK destekli olarak ihtiyaç kredisi adı altında hemen işlem yapılacağı açıklandı. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor.

Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak, kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapabilir ve dilediğiniz zaman, Vakıfbank üzerinden emekli maaşınız ile ne kadar kredi kullanabileceğinizi görebilirsiniz. maaş müşterisi olmayan vatandaşlar ise emekli maaşını almak için Vakıfbank şubelerine taşıma yaptıktan sonra istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilirler ve ödemelerini alabilmektedirler. Sgk destekli olarak sadece kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden değil, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi diğer kamu bankaları üzerinden de emekli maaş almanız durumunda düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi alabilirsiniz.