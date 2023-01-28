SGK ve Bağkur'lu emeklilere 3000 TL daha ek zam müjdesi! TBMM'de...
En düşük emekli maaşına en az 3 bin TL ek zam verilerek asgari ücret olan 8.500 TL’ye çıkarılmasına ilişkin TBMM’ne kanun teklifi verildi.
Emekli ve memur maaşlarına bilindiği üzere Ocak ayı başında zam yapılmıştı. Özellikle emekli vatandaşlar yapılan zamdan pek mutlu olmadı. En düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu fakat açlık sınırı ülkemizde 10.000 TL düzeyinde. Bu anlamda en düşük emekli maaşına ek 3000 bin TL daha zam verilmesine dair açıklama geldi. Bu açıklama Ocak 2023) TBMM gündeminde dile getirildi.
En düşük emekli maaşına en az 3 bin TL ek zam verilerek asgari ücret olan 8.500 TL’ye çıkarılmasına ilişkin TBMM’ne kanun teklifi verildi. Teklif ile ilgili söz alan Hatay Milletvekili Serkan Topal şu açıklamalarda bulundu;
''Mutlaka her 2 evde bir emekli arkadaşımız var. Hani dediniz ya “En düşük emekli aylığı 5.500 lira.” Bakın, 5.500 lirayla Hatay’dan Ankara’ya sadece git gel yapabiliyor bir kişi eşiyle beraber. Bırakın artık elektriğini, suyunu, doğal gazını, emekliler artık hiçbir şeyi ödeyemiyor arkadaşlar. Bu yüzden diyoruz ki: En düşük emekli aylığı en az asgari ücret olmalı. Bunları neden büyüttüm biliyor musunuz? AK PARTİ’li milletvekili arkadaşlarım, bakın, emekliler sizden haber bekliyor, emekliler sizden destek bekliyor. Bu yüzden, her emekli aylığı en az asgari ücret olmalı, artık geçinemiyorlar arkadaşlar, ya, bir kulak verin, bir kulak verin.'' dedi.