SGK ve Bağ kur’lu emeklinin ek ödemelerine zam! O banka tam 13.000 TL'yi ATM'den ödüyor

O banka tam 13.000 TL'yi ATM'den ödüyor. SGK ve Bağ kur’lu emeklinin ek ödemelerine zam! SSK ve Bağ Kurlu emekliler yaz sonu banka promosyonlarını kaçırmadan kullanmak isteyenler maaşlarını en iyi ödeme yapan bankalara nakletmeye çalıştılar. Sonrasında üç yıllık sözleşmelerini yapıp ilk ödemelerini aldılar. Şimdi sırada yeni promosyon seçeneklerini değerlendirmek bulunuyor. Yapılacak olan promosyon görüşmesi için bankalar verecekleri miktarları açıklamaya başladı bile. Bu miktarlar üzerinden emekliler yeni promosyonlarını alabilecekler.

Ödeme Ne Zaman Yapılacak

Ödeme için önce bankanız ile üç yıllık sözleşme imzalamanız gerekmektedir. Sonrasında emekli Sandığı veya Bağ Kurdan emeklinin maaş bilgileri alınması için ilk maaşı çekme tarihleri beklenecektir. Bu kural maaşını üç ayda bir almayı tercih edenler için de geçerlidir. Kendilerine ödenecek ilk üç aylıklarına eklenerek ek ödemelerini de bankalarından alabileceklerdir.

Arzu edilirse bankamatik üzerinden işlem yaparak ek ödemelerini almaları mümkün olacaktır. Banka hesaplarına geçen 13 bin lirayı istedikleri an alabilecekleri gibi internet bankacılığı ile kullanmaları ve online olarak alışverişlerinde de kullanma olasılıkları olacaktır.

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