Emekliye Aralık Ayı Sonu Ödemesi! Bu ay sonunda başvuru yapan emekli, destek olarak: 40.000 TL alacak! 

Emekli maaş alan vatandaşlar için aralık ayı sonuna kadar 40000 TL'ye kadar ödenebilecek. Emekli vatandaşların kendi emekli maaş hesapları üzerinden alabilecekleri bu destek, ödemeler bankalar tarafından vatandaşlara sunulacak. Emekliler, yapmış oldukları başvurular sonrasında ödemelere 2023 yılında başlamaya devam edecek. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde sizlere verilecek olan bu nakit ödemelerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 40000 TL ödeme yapılacak. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde işlem yapılarak, krediler hızlı bir şekilde ödenecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız sizlerde hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabileceksiniz.

40000 TL kredi başvurusu

Emekli maaşını PTT üzerinden alan tüm emeklilere ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Ptt, emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlere verece olan bu kredilerde şartlara uygun olmanız durumunda hızlı bir şekilde ödeme veriyor. Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderebilir. 40000 TL kredi onayı almanız durumunda en fazla 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, krediyi geri ödemesini yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden Bey kullanıyorlarsa internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir.