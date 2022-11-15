Cep Telefonunda Akbank Uygulaması Olanlara Ödeme! Bankaya Gitmeden 66.000 TL Nakit Ödeme Alın...

Akbank, yeni yapmış olduğu ilk kredi kampanyası ile birlikte 66000 TL'ye kadar nakit ödemesi vereceğini açıkladı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kendi bankası hesabı olan ve Akbank Direkt uygulamasını kullanan tüm vatandaşlar için 24 ay vadeli 66000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Bireysel müşteri olan ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, Akbank Direkt uygulaması kullanacak olan vatandaşlara belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere daha düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

Başvuru için...

Başvuru yapmak istiyorsanız, öncelikli olarak banka hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekiyor. Akbank Direkt İnternet Bankacılığı şifresine banka şubelerinden veya banka şubelerine gitmeden internet üzerinden müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numarası üzerinden temin edebilirsiniz.

Akbank Direkt İnternet Bankacılığı şubeleri üzerinden yapacağınız başvurularda 66000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların 24 ay vadeli kredi onayı almaları durumunda banka şubelerine gitmeden hesaplarına ödemeler gerçekleştirilmektedir. Akbank bireysel müşterileri için başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle onay alacak olan vatandaşların daha önce bu bankadan kredi kullanmış ve düzenli ödemiş olması durumunda ise düşük faizlerle kredi ödemeleri yapacağını açıkladı.

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında 66000 TL'ye kadar onay alıp alamadığınızı görebilir, kredi onayı almanız durumunda da SMS ile onay almış olduğunuz tutarı hesabınıza yatırabilirsiniz.

Akbank, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan güncel kredi faiz oranlarını öğrenebileceğiniz gibi, ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda borç kapatma kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi olabileceğini de inceleyebilirsiniz.