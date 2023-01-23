SGK üzerinden verileceği açıklandı: TC kimlik ile ödeme 5000 TL ve 10000 TL arasında olacak!

Sgk destekli olarak Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden verilecek olan nakit kredi kampanyası ile ilgili bilgiler paylaşıldı. 2 banka üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde verilmektedir. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere TC kimlik numaraları üzerinden düşük faizlerle düşük limitli 10000 TL'ye kadar ödeme vermektedir.

Ziraat Bankası, 10000 TL İhtiyaç Kredisi...

Düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerine 36 ay vadeli olarak alabilecekler. En yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda, sizlerde uygun faizlerle kredi alabilir, Ziraat Bankası üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor. En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Bankası, 10000 TL İhtiyaç Kredisi...

Garanti bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşların banka hesabı olması durumunda SGK destekli olarak alabilecekleri bu kredileri Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden de alabileceklerdir. Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden alacağınız ihtiyaç kredileri ile birlikte uygun faizlerle işlemlerinizi hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek te kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu yapabilir, dilediğiniz zaman bu bankadan daha düşük faiz oranıyla birlikte daha yüksek limitlerde krediler kullanabilirsiniz. Garanti Bankası, özellikle emekli maaşı kendi bankasında olan vatandaşlara yüksek limitli kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.