En kolay kredi kampanyası duyurusu umut dolu! QNB Finansbank SMS ile hemen onay verecek!

QNB Finansbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirip, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan işlemlerde, SMS ile ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı. Sms ile kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda uygun faiz oranları ile birlikte bu bankalar üzerinden diledikleri zaman kredi ödemesi alabilecektir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların kredi işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için banka müşterisi olması gerekiyor.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına, haftasonu dahi olsa kredi alarak, hesaplarına ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, Finansbank, mobil uygulaması üzerinden de SMS ile onaylanan tutarı kredi olarak hesaba yatırabilir.

QNB Finansbank, SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak için banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan bu kredi kampanyasından faydalanabilmeleri isim, cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atmaları gerekmektedir. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz ücretli bir mesaj ile birlikte kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatıra bileceksiniz ve kredi kullanmak için bankanın mobil uygulamasına gerek kalmadan, şubelere giderek de SMS ile onaylanan tutar alabileceksiniz.

-Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj göndermeniz durumunda Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusuna kısa mesaj ile başvuru yaparak onay alabilirsiniz.