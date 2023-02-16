SGK üzerinden emekli maaşı alanlara İŞ BANKASI duyuru yaptı: Maaşlarınıza ek ödeme olacak

Emekli promosyonları haricinde de kredi kullanabileceğiniz kampanyalar dahilinde sizlere iş Bankası Emekli Kredisi Kampanyası vermektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara iş Bankası, belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştiriyor. Banka müşterisi olmanız durumunda kredi ödemelerinizde hızlı birşekilde yapabilecek ve kredi işlemleriniz aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Emekli maaşınızı İş Bankası üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan yararlanacak olan tüm vatandaşların iş Bankası müşterileri olmaları durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kredi ödemesi verilecek. iş cep uygulaması üzerinden başlatılan kampanyada kredi işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilir ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

İş Bankası Emekli Kredisi kampanyası detayları nelerdir?

Emekli maaşınızı İş Bankası üzerinden alıyorsanız, başvuru yapmak için şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Emekli maaşınızı İş Bankası üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanacak kişiler, NAKİT işlemleri olmaları durumunda kredi işlemlerini hızlı bir şekilde hesaplarına yatırıyor. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştiriliyor.

Emekli kredi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak istiyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödeme verilecektir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanacak olan vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanmak istiyorsanız, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak da başvuru yapabilirsiniz. Emekli maaşınızı İş Bankasına taşıdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bu bankadan daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi ödenmektedir.