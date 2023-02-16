3 Banka duyurdu: Bu kampanya Nakit isteyenlere ödenecek, 66.000 TL ödeme haberi

66000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 66000 TL ödeme alabilmeleri için başvuru yapmaları gerekiyor. 66000 TL 24 ay vadeli kredi alabileceğiniz bankalar, sizler için hazırlandı ve aşağıdaki bankalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen onay alabilirsiniz. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, onay alabilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplarına yaptırabilmektedirler.

AKBANK

Akbank üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirmek istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde 66000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi alabilecekler. Kredi başvurunuzu Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmanız halinde ihtiyaç kredisi ödemeleri banka şubelerine gitmeden de hesaplarınızı yatırılarak kullandırılır. Kredi başvuruları, Akbank üzerinden olacak olan tüm vatandaşlara, Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyası dahilinde işlemler gerçekleştirilmektedir. Akbank, aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderirseniz kredi başvurusu yapmış olursunuz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşlarda cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak, kredi başvurunuzu 32 80 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve başvuru yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar ve anında kredi işlemlerini yapabilmektedirler. Sms ile ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Denizbank, sizlere hemen ödeme vermektedir.

ZİRAAT BANKASI

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada 66000 TL kredi başvurusunu banka şubeleri üzerinden ve banka internet sitesi üzerinden almaktadır. Ziraat Bankası üzerinden sizlerde başvuru gerçekleştirerek, 66000 TL kredi kullanmak istiyorsanız düzenli bir gelirinizin olması durumunda banka üzerinden dilediğiniz zaman başvurunuzu yaparak, kredi alabilirsiniz.