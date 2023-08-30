SGK evrak üzerinde sahtecilik yapanları tek tek tespit etmeye başladı. Kendini sigortalı gibi gösteren veya sahte bir iş yerinde çalıştığı halde bunu gizleyen emekliler yargılanmaya başladı. SGK devleti kandırdığı ve zarara uğrattığı için bu kişileri evrakta sahtecilik suçu ile yargılamaya başladı. Bu süreçte kendini evrak üzerinde sigortalıymış gibi gösterenler veya sahte bir işyerinde çalışıyor gibi kayıtlara işletenler için adli işlem başlatıldı.

O KİŞİLER EYT FIRSATINI SAHTE SİGORTA EVRAKI İLE KAÇIRDI!

Erken emeklilik sürecinde yaşa takılmadan emekli olabilmenin yolları açıldı. Fakat bu durum bazı vatandaşlar tarafından istismar edilmeye başlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar yasa kapsamında iş başlangıç tarihi ve prim ödemesini gerçekleştirdiğinde yaş şartı aranmadan emekli olabiliyordu.

Devletin sunduğu bu kolaylığı sahte sigorta evrakı ile değerlendirmek isteyenler gün yüzüne çıkarıldı. Sahte bir iş yerinde çalıştığı fark edilen bu kişilerin yeni yıl ile başlatılan emeklilikleri sonlandırılmaya başlandı.

SAHTE SİGORTA EVRAKI TESPİT EDİLEN KİŞİYE NE OLUYOR?

EYT'den faydalanarak sahte sigortalılık yaptıran bir kişinin geçmişte yatırdığı tüm primler kaybediliyor ve bu nedenle emekli aylığı olarak almış olduğu tüm paralar faizi ile birlikte devlet tarafından geri talep ediliyor.

Hiçbir gerçekliği bulunmayan gerçek bir iş yerinde çalışmayan bu kişiler SGK'nın yapmış olduğu tanımlama ile fark ediliyor. SGK şüphe oluşturan işyerleri için “Kontrollü, sahte veya şüpheli” damgası vuruyor.

SİGORTA HİZMET DÖKÜMÜNDE O HARFLER VARSA…

Üzerinde sahte, şüpheli veya kontrollü yazan işyerlerinde sigortalı bildirimi bulunan kişiler sigorta hizmet dökümünde tespit edilerek belgenin başına “S, K veya Ş” harflerinden biri yazılıyor. Tüm çalışanların e-devlet sistemi üzerinden hizmet döküm belgesi içinde yer alan işyeri kodu alanını kontrol etmesi gerekiyor.