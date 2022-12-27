SGK tüm çalışanlara toplu ödeme yapmaya başladı! Prim günlerinizi anında hesabınıza yatırıyor! SGK toplu ödeme desteği başladı. Yaş dışında farklı nedenlerden dolayı emekli olamayanlar SGK üstünden sigortadaki paralarını geri alabiliyor. Emekli olamayan vatandaşlar toptan prim geri ödemesi alarak bu parayı hesaplarına aktarabiliyor. Emekli olmak için prim gün sayısı, sigortalılık zamanı ve yaş şartlarının sağlanması gerekir. Emekli geri ödeme sorgulama işlemleri de e devlet üzerinden yapılabiliyor. Ancak birçok kişi emeklilik şartlarını taşımaması nedeniyle primlerini geri almak istiyor.

SGK Emekli Geri Ödemesi

Emekli geri ödemesi adıyla bilinen toptan ödeme emekli olamayan vatandaşların başvurdukları yöntemlerden bir tanesidir. Toptan ödeme programında yaş şartını sağlayamazsanız bu destekten yararlanabilirsiniz. Çalışma hayatınız boyunca yatırdığınız primleri toplu olarak geri alabilirsiniz. SSK ve Bağ Kur kapsamında bulunan kişiler bu ödemelerden yararlanabilir.

Emekli geri ödemesini almak için iki koşul yer alıyor. Bunlardan bir tanesi sigortalı olarak bir işyerinde çalışmaktır. Sigortalılık senesi ve yaş koşulları ise diğer kriterlerdir. SGK toptan ödeme işleminden yararlanmak için erkeklerin 25, kadınların 20 sene çalışmaları gerekir Bu şartları karşılayan kişiler kuruma başvuru yaparak primlerini kolayca geri alabilir. Emekli ikramiyesi gibi insanlara gelir desteği veren bu sistemden birçok kişi yararlanıyor. Sizde primlerinizi geri alarak kendinize ekonomik katkıda bulunabilirsiniz.

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