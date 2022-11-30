SGK Tarafından Yardım Kampanyaları Tekrar Başlıyor ...

SGK tarafından yardım kampanyaları tekrar devam ediyor. Maddi yardım destekleri ve yardım kampanyaları için başvurular alınmaya başlandı. Son dakika olarak verilen haberde detayları öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz…

SGK ve Devlet destekli yardımlar tekrardan başladı. Vatandaş tarafından sürekli olarak araştırılan ve merak edilen yardımlar tekrar başlıyor. Başvurular başladı. Pandeminin bitmesinin üzerinden aylar geçti. Yardım destekleri devam edip etmeyeceği konusu merak edilirken. Beklenen haber geldi. SGK kurumu üzerinden devlet destekli yardımlar devam ediyor. Emekli olan vatandaşlar emekli maaşlarını kamu bankalarından alırken promosyon imkânı da tanınıyor. Promosyonların yanı sıra destek te alabilirsiniz.

Belirli şartlar yerine getirmeniz halinde sosyal yardımlardan faydalanabilirsiniz. SGK ile bakanlar tarafından İşkur aracılığı ile birden fazla yardım desteği uygulamaya kondu. Vatandaş içinde bulunduğu sıkıntıya göre bu yardımlardan faydalanabilecek.

SGK Destek Ödemelerinde Devam Kararı

SGK destek ödemelerinde devam kararı çıktı. Kurum üzerinden destek ödemesi almak isteyen kişiler, kendi ihtiyaçlarının özelliklerine göre bu desteklerden faydalanabilecek. Bu destekten hemen faydalanmak için muhtaç olduğu durumu belgelendirmesi gerekir. Bunun yanı sıra hasta olanlar, hasta bakanlar, issiz ve çalışmayan ev hanımları ve okula giden çocuklar destek ödemelerinden faydalanabilecek.

SGK Doğum Parası Ödemelerini Devam Ettiriyor

SGK kurumu tarafından verilen desteklerin başında doğum parası geliyor. Çocuk sayısına göre verilen doğum parası belli tutarlarda ödeme yapılarak vatandaşa sunuluyor. Bu noktada destek almak için kurumu ziyaret edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlara kreş yardımı da sunulmaktadır.

Cenaze Yardımları Devam Ediyor

SGK üzerinden sağlanan desteklerden biri olan cenaze yardımları kurum tarafından sigortalı olan ya da emekli olan vatandaşlara vefat etmeleri halinde cenaze masraflarını karşılıyor. Yapılan ödemeler eş veya çocuklarını yapılıyor. Şayet eş ya da çocuk bulunmuyor ise kişinin anne veya babasına bu tutar ödeniyor. Ödemelere hak kazanmak için başvuru yapılması gerekir. Başvuru için en yakın SGK kurumuna giderek gerekli başvuru yapılması gerekir.