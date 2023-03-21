EYT'li olmayan karalar bağlamasın! 4A- 4B-4C için e-devlet üzerinden hemen kontrol edin! Bugün emekli olan...

4A- 4B-4C için e-devlet üzerinden hemen kontrol edin! Bugün emekli olan... EYT'li olmayan karalar bağlamasın! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonunda mecliste oylamaya sunuldu ve 395 oyla kabul edildi. Birçok insan EYT son dakika haberleri yakından takip etmeye devam ediyor. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması kararlaştırıldı. Bu kişilerin başvuru sürecinin ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacağı ifade edildi. Memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklileri de maaşlarına bu düzenleme ile birlikte zam alacak.

Yapılan düzenlemenin mecliste oy çoğunluğu ile kabul edilmesi ile birlikte pek çok konu da merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Bu sorular arasında ilk sorulanlardan biri bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım sorusu oldu. Ayrıca emekli maaşları ne kadar olacak ve ne kadar emekli maaşı alırım sorgulaması da en çok yapılan aramalar arasında yer alıyor.

EYT'den emekli olan kamu çalışanlar ne yapacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak. Böylece bu kişiler de emeklilikten yararlanma fırsatı bulacaklar.

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