SGK SSK ve Bağkur Emeklisine Müjde, O Banka Tam Tamına 100.000 TL Ödeyecek 

Ssk Bağ Kur ve SGK emeklisi olan kişilere 100000 TL'ye kadar ödeme verecek olan banka açıklandı. 100 bin TL emekli ödemesi almak isteyen tüm vatandaşlar için nakit kredi kampanyası başlatan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte 24 ay vadeli kredi olacağınıza duyurdu. 100000 TL emekli kredisi kampanyası dahilinde Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapacak olan tüm vatandaşlar, uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerini hesaplarına yatırabilecekler ve bu bankadan, diledikleri zaman kredi işlemlerini gerçekleştirerek, ödeme alabileceklerdir.

24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte emekli maaş hesabınız üzerinden bu bankalar aracılığı ile birlikte kredi almak istiyorsanız, emekli müşterisi olan herkes işlemlerini bu bankalar üzerinden hızlı birşekilde gerçekleştirebilmektedir. 100 bin TL kredi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacak olan vatandaşların bankada hesabı olması ve emekli maaşını buraya taşımaları durumunda düşük faizli, ödemeler alabilmektedir.

EMEKLİYE 100.000 TL KREDİ YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu bireysel tüketici kredisi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler başvurularını en yakın banka şubeleri üzerinden gerçekleştirebiliyor. Yapı Kredi Bankası Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak istiyorsanız, 100.000 TL'ye kadar emekli maaş hesabınız üzerinden değerlendirme alarak sizlere uygun faizlerle krediler verilecektir. Yapı Kredi Bankası, emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara aynı zamanda promosyon ödemesi de vermektedir. Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankasına taşıdıktan sonra bireysel tüketici kredisi başvurusunu gerçekleştirebilir ve hemen kredi kullanabilirsiniz.