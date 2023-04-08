Akbank Hesabı Olanlar İçin Duyuru: 3 gün içinde ödeme almak için işlem yapın, Bir daha olmayacak

Akbank Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 gün içerisinde ödeme almaları için bir şans daha verdi. Akbank Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde hızlı bir şekilde kredi alabilirsiniz.

Akbank 3 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada bireysel kredi kullanacak olan kişilere duyuru paylaştı. Akbank üzerinden sizlerde üç gün içerisinde başvuru gerçekleştirerek nakit kredi almak istiyorsanız size en yakın banka şubesi üzerinden bu işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenebilir veya Bankası üzerinden hesabı olan herkes nakit kullanabilir.

AKBANK KREDİ KAMPANYASI

Akbank üzerinden başlatılan Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, 3 gün içerisinde başvuru gerçekleştirmeleri halinde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme alabilmektedir. Akbank 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu Akbank, hesabı olan kişiler bu süre içerisinde düşük faizlerle kullanmak istiyorlarsa, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilir.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirmeniz halinde sistem otomatik olarak sizlerin ne kadar kredi onayı aldığınızı söyleyecek ve onaylanan bu tutarı istediğiniz zaman, hesabınıza yatırmanıza olanak sağlayacaktır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden 3 gün içerisinde yapmış olduğunuz tüm kredi başvurularında, bireysel müşteri olan ve bu bankadan sürekli olarak kredi çeken veya kredi kartı kullanan kişilere ayrıcalıklı faiz oranlarıyla birlikte işlem yapılarak ödeme verilmektedir.