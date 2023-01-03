SGK-SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarına ilave zam müjdesi! 1600 TL ek zam ödenecek

1600 TL ek zam ödenecek... SGK-SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarına ilave zam müjdesi! Emekliler maaşlarının ihtiyaçlarına yetmediğini ifade ediyor. Bu konuda yapılan çeşitli açıklamalar onlar için müjde niteliği taşıyor. Bu müjdeli haberler arasında maaşla yapılan ilave zamlar yer alıyor. Emekli vatandaşlar tarafından emekli zammı hakkındaki detaylar merak ediliyor.

2023 Emekli Maaşları Neye Göre Belli Oldu?

2023 yılındaki emekli maaşlarına yapılacak olan zamlarla ilgili olarak yapılan açıklamalar, müjdeler bulunuyor. Fakat emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili kesin ve net bir bilgi bulunmuyor. Bunun sebebi ise alınan emekli maaşı ve enflasyon verilerine göre zamların hesaplanıyor olmasıdır.

Bu hesaplamaların maaşlara nasıl yansıyacağı konusunda ise kesin bilgilerin Ocak ayından sonra netleşmesi bekleniyor. Emekliler bu merakını internet üzerinden hesaplama yapan siteler aracılığıyla biraz da olsun giderirken bu konuda en net sonuç maaşlar alındığında ortaya çıkacak.

Emeklilere yapılacak olan maaş zammı enflasyon ile doğru orantılı olarak yapılmaktadır. Bu sebeple maaşların hesaplanmasında ilk etkenler arasında enflasyon verileri yer almaktadır. İkinci veri ise emeklilerin aldıkları maaşın miktarıdır. Bütün bunlar emeklilerin maaşların 2023 yılında ne kadar olacağını ortaya koyacaktır.

Ssk Ve Bağ-Kur Emeklileri Mevcut (tl) Yüzde 15,40 Zamlı (tl) 3.500,00 4.039,00 3.600,00 4.154,40 3.700,00 4.269,80 3.800,00 4.385,20 3.900,00 4.500,60 4.000,00 4.616,00 4.100,00 4.731,40 4.200,00 4.846,80 4.300,00 4.962,20 4.400,00 5.077,60 4.500,00 5.193,00 4.600,00 5.308,40 4.700,00 5.423,80 4.800,00 5.539,20 4.900,00 5.654,60 5.000,00 5.770,00 5.100,00 5.885,40 5.200,00 6.000,80 5.300,00 6.116,20 5.400,00 6.231,60 5.500,00 6.347,00 5.600,00 6.462,40 5.700,00 6.577,80 5.800,00 6.693,20 5.900,00 6.808,60 6.000,00 6.924,00 6.100,00 7.039,40 6.200,00 7.154,80 6.300,00 7.270,20 6.400,00 7.385,60 6.500,00 7.501,00 6.600,00 7.616,40 6.700,00 7.731,80 6.800,00 7.847,20 6.900,00 7.962,60 7.000,00 8.078,00 7.100,00 8.193,40 7.200,00 8.308,80 7.300,00 8.424,20 7.400,00 8.539,60 7.500,00 8.655,00 7.600,00 8.770,40 7.700,00 8.885,80 7.800,00 9.001,20 7.900,00 9.116,60 8.000,00 9.232,00 8.100,00 9.347,40 8.200,00 9.462,80 8.300,00 9.578,20 8.400,00 9.693,60 8.500,00 9.809,00 8.600,00 9.924,40 8.700,00 10.039,80 8.800,00 10.155,20 8.900,00 10.270,60 9.000,00 10.386,00 9.100,00 10.501,40 9.200,00 10.616,80 9.300,00 10.732,20 9.400,00 10.847,60 9.500,00 10.963,00 9.600,00 11.078,40 9.700,00 11.193,80 9.800,00 11.309,20 9.900,00 11.424,60 10.000,00 11.540,00 10.100,00 11.655,40 10.200,00 11.770,80 10.300,00 11.886,20 10.400,00 12.001,60 10.500,00 12.117,00 10.600,00 12.232,40 10.700,00 12.347,80 10.800,00 12.463,20 10.900,00 12.578,60 11.000,00 12.694,00 11.100,00 12.809,40 11.200,00 12.924,80 11.300,00 13.040,20 11.400,00 13.155,60 11.500,00 13.271,00 Onlarca ilde ucuza ev satışları bugün başladı! Cillop gibi evler sadece 300 bin lira! Hemen başvurun! 11.600,00 13.386,40 11.700,00 13.501,80 11.800,00 13.617,20 11.900,00 13.732,60 12.000,00 13.848,00 12.100,00 13.963,40 12.200,00 14.078,80 12.300,00 14.194,20 12.400,00 14.309,60 12.500,00 14.425,00 12.600,00 14.540,40 12.700,00 14.655,80 12.800,00 14.771,20 12.900,00 14.886,60 12.950,00 14.944,30 Memur Maaşları Mevcut Yüzde 16.48 Zamlı Genel müdür 1/4 29.809,00 34.721,52 Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 15.848,00 18.459,75 Memur (Üniv. mez.) 9/1 9.707,00 11.306,71 Öğretmen 1/4 12.276,00 14.299,08 Kaymakam 1. sınıf 1/4 27.574,00 32.118,20 Başkomiser 3/1 15.810,00 18.415,49 Polis memuru 8/1 13.747,00 16.012,51 Uzman doktor 1/4 18.853,00 21.959,97 Hemşire (Üniv. mez.) 5/1 11.828,00 13.777,25 Mühendis 1/4 16.205,00 18.875,58 Teknisyen (Lise mez.) 11/1 10.100,00 11.764,48 Profesör 1/4 25.984,00 30.266,16 Araştırma görevlisi 7/1 15.311,00 17.834,25 Vaiz 1/4 12.752,00 14.853,53 Memur Emeklileri Mevcut (tl) Yüzde 16.48 Zamlı Müsteşar (1/1) 21.905,20 25.515,18 Genel müdür (1/1) 19.361,41 22.552,17 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13 8.653,45 Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57 8.467,60 Öğretmen (1/4) 7.475,52 8.707,49 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14 14.782,64 Polis memuru (8/1) 7.731,57 9.005,73 Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86 8.463,27 Mühendis (1/4) 9.115,72 10.617,99 Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71 7.389,15 Profesör (1/4) 17.340,84 20.198,61 İmam-hatip 7.475,52 8.707,49 Avukat (1/4) 7.475,52 8.707,49

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