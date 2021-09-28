SGK Son Dakika Düzenlemesi! Ziraat Bankası aracılığıyla 8.904 lira ödeme yapacak!: Kadınların iş hayatına daha fazla girmelerini ve çalışmalarını teşvik etmek için doğum izni ve yarım gün çalışma imkânları ön plana çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra doğum parası, süt parası ve çocuk başına verilen nakdi yardımlar gibi yardımlar da sunulmaktadır. Çocuk sahibi olmak isteyen ailelere tüp bebek desteğinin verilmesi, doğum yapmış olan anneye 8.904 TL ödeme yapılması yapılan düzenleme ile uygulayama konuldu. Bu ödemeleri hak etmek için neler yapmak gerekiyor. Ayrıntılar Haberimizde…

8 Bin 904 Liralık Ödemeden Kimler Faydalanabilir?

Doğum parasından faydalanmak isteyen annelerin belli bir şartları yerine getirmesi gerekiyor. Doğumdan önce en az 90 gün prim ödemesinin gerçekleşmesi şarttır. Doğumdan 1 yıl önceki dönem bu konuda önemlidir. Doğum döneminden önce işten ayrılmış olan annelere doğum parası ödenmez. Gerek doğum önce ve gerekse doğum sonrası prim ödemelerinin yapılmış olması önemlidir. Doğum uzmanından alınmış rapor işyerine teslim edilerek 112 günlük ücretli izin süreci başlatılır.

Ödeme Hesaba Ne Zaman Yatar?

Yasanın ön gördüğü duruma göre kadın çalışanların doğum öncesi ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta yani 112 günlük izin hakları mevcuttur. Çoğul gebelik halinde bu zamana 2 hafta daha ilave edilir. Çalışan kadınlara doğum izninde geçen sürelerde devlet tarafından ödeme yapılır. Bu yıl için ödenecek tutar 8.904 TL olarak belirlenmiştir. Doğum yapan anne adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bitiminde bu tutar yatıyor. Takip için turkiye.gov.tr adresi kullanılabilir.

Kadınlara Sunulan İmkânlar

Doğum yapmış bayanlara tek seferde bir defa olmak üzere 232 TL emzirme ödeneği veriliyor. Ödenen tutar her yıl Ocak ayında SGK tarafından enflasyona göre güncelleniyor. Emzirme parasından faydalanmak için başvurunun SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekir. 5 yılı geçen süre zarfında ödenek zaman aşımına uğrar. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapan tüm bayanlara çocuk parası verilmektedir.