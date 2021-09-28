Beklenen Haber Geldi, TC Vatandaşı Olan Herkese 5.200 TL Destek Ödemesi! Acele Edin Yarın Başlıyor! Son Günler

Son zamanlarda oldukça fazla merak edilen devlet destekleri her geçen gün güncellenerek devam etmektedir. Ekonomik durumu zayıf olan vatandaşlara destek yardımları devam ediyor. Belediyeler ile birlikte devlet kurumları da sürekli olarak yardım çalışmaları yürütmekte. Devlet tarafından desteklenen vatandaşlara 5.200 TL ye kadar destek sağlanıyor.

Vatandaşın yaşadığı sıkıntıya göre destek veriliyor. TC vatandaşı olan herkes muhtaç durumda ise devlet tarafından birçok alanda yapılan yardımlardan faydalanabilir. Pandemi destek yardımında 1.100 TL, ramazan bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine ödenmişti. Kurban bayramı öncesi ise 1.100 TL konusunda net bir açıklama gelmedi.

Emekli Olanlar Alabilecekler

Emekli olan vatandaşlar, 1.100 TL tutarındaki bayram ikramiyesini bayram öncesi almaları hususunda bilgi verildi. Emekliler ayrıca Temmuz ayındaki maaşlarını zamlı olarak almalarından dolayı çifte bayram yaşamışlardır. Muhtaç durumda olan emekli vatandaşlar devlet desteklerinden faydalanabilir.

Esnaflara Destekler Devam Ediyor!

Esnaflara yapılan yardımlar hız kesmeden devam ediyor.3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen tutarlarda esnaf destekleri sıkıntı yaşayanlara verilecek. Verilen destekler kredi amaçlı olarak verilecektir. Tek seferde verilen destekler için başvurular yakın zamanda başlayacak. Esnafların bu desteklerden faydalanmaları için 2 yılık vergi levhasına sahip olmaları şarttır. 2019 ve 2020 yıllarına ait ciroların yüksek olması durumunda desteklerden faydalanma imkânına sahip olabilecektir.

Annelere Verilen Desteklerde Devam Kararı

Destek olarak annelere 5.200 TL tutarında destek verilecek. Annelerin okula giden çocukları için verilen desteklerde bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Okula giden annenin çocuğu var ise 5.200 TL tutarında destek alabilecek. Sosyal Yardımlaşma başvuru yapılarak bu desteği alabilirler. Verilen bu destek 12 aya bölünerek çocukları okul dönemlerinde ödeme yapılacaktır. Bunun yanı sıra ayakkabı, kıyafet gibi ihtiyaçlarda destek ödemesi yapılmaktadır. Çalışan ve çalışmayan bütün anneler destekten faydalanabilir.

Emekli Olmayan Yaşlılara Devletten Destek!

Emekli olmayan vatandaşlara da devletten destek var. 5.200 TL tutarındaki yardımlardan emekli olmayan vatandaşlarda da yararlanabilecek. Yaşlı olan vatandaşların bu yardımlardan faydalanmaları için Sosyal Yardımlaşmaya başvuru yapmaları gerekir.