Rapor parası, sigortalı olarak çalışanlara raporlu kaldıkları süre için ödeniyor. Rapor parası, yasada geçici iş göremezlik ödeneği olarak adlandırılır. Rapor parası almak isteyenler, sigortalı olarak çalışmalıdır. Aynı zamanda en az 90 gün prim ödemesi yapılmış olması da gerekir.

Rapor parası; iş kazası, hastalık ve doğum gibi hallerde ödenir. Raporun, yetkili sağlık kuruluşlarından alınması gerekir. Rapor parası almak isteyenlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Rapor, işveren tarafından sisteme işlenir. Pek çok kişi, rapor parasının nasıl hesaplandığını merak ediyor.

RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

Rapor parası hesaplama yöntemi, e-Devlet üzerinde açık şekilde belirtilir. İş göremezlik halinin başlamasından önceki 12 ayda elde edilen prime esas kazançlar toplamı, prim ödeme gün sayısına bölünür.

Böylece rapor parası tutarı hesaplanır. Hesaplama için rapor parası alacak kişinin son altı aylık ücreti bulunur.

RAPOR PARASININ HESAPLANMASINDA HANGİ ÖDEMELER DİKKATE ALINIR?

Rapor parasının hesaplanmasında, raporun başlamasından önceki üç aydaki toplam brüt ücret dikkate alınır. Kişinin raporlu olduğu gün sayısı da dikkate alınanlar arasındadır. Son üç aylık prim ödeme gün sayısına da bakılır.

Rapor parası, 15 gün içerisinde PTT üzerinden yatırılır. Aynı zamanda şahsi ödemeler için banka hesap numarasının tanımlanması halinde banka hesabı üzerinden de ödeme yapılır. Rapor parası sorgulama işlemi, e-Devlet üzerinden yapılabilir. Böylece sigortalı e-Devlet üzerinden ne kadar ödeme alacağını öğrenir. Raporlu olunan ilk iki gün için ödeme yapılmaz. Ödeme, 2.günden itibaren yapılır.

Rapor parası tutarları, kişinin çalışırken aldığı maaşa bağlı olarak değişir. Rapor parası zamanında yatırılmayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan bilgi alabilir. En az 90 gün prim ödemesi olmayan kişilerin rapor parası alması mümkün değildir. Aynı zamanda raporun işveren tarafından sisteme girilmesi de gereken şartlar arasında yer alır.