Son dakika: SGK Primleri Yatan Kişilere, Bankalardan Kesin Onaylı Kredi Verilecek, İhtiyaç Sahipleri Kullanabilecek. SGK primleri yatan kişilere kesin onaylı krediler bugün başladı. Kesin onaylı krediler bankaların size verdiği onay kadar tutarı kullanabileceğiniz kredilerdir. Bu krediler bazı bankalar tarafından sms ile başvuru yaptığınız da bazı bankalar tarafından da internet üzerinden başvuru yaptığınız zaman sizlere sunulmaktadır.

Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka şartlarına uygun olan müşterilerin kredi onayı alabileceklerini söylemek istiyoruz. Kredi onayı almak isteyen kişiler 1200 ve üzerinde kredi notu olması durumunda banka üzerinden bu kredileri kullanabilecektir. Kredi başvurusu sonrasında banka hemen sizlere ne kadar onay vereceğini söyler. Bu onaylı tutar kesin onaylı tutar olarak bankalardan kullanılmaktadır. Alacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli olarak kredinizi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank kesin onaylı 50.000 TL kredi başvurusu

50.000 TL'ye kadar kesin onaylı kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, QNB Finansbank sizlere anında kredi kampanyası yapmaktadır. Başvuru yaptığınız dakikadan 5 dakika sonra kredi başvuru sonucunuzu hemen öğrenebilirsiniz. Kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak Kredi başvurunuzu yapmanız mümkündür.

SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi sonucu sizin cep telefonunuza gelecektir. Onaylanan tutar kadar kredinizi en yakın banka şubesinden istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığı kullanan kişilerde internet bankacılığı kredisi olarak bu kredileri şubelere gitmeden kullanabilirler.

Garanti Bankası kesin onaylı 100.000 TL ihtiyaç kredisi.

Garanti Bankası üzerinden 100 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, en yakın banka şubelerine giderek kredilerini kullanabilmektedirler. Kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere anında ne kadar onay alacağınızı söyleyecektir. Garanti Bankası 36 ay vadeye kadar müşterilerine kredi imkanı sunmaktadır. Size en yakın banka şubesinden sadece kimlikle kredi başvurusu yaparak ne kadar onay alacağınızı görebiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapan müşteriler en az 3 aylık sigortası olması durumunda veya emekli olması durumunda kredilerini kullanabileceklerdir.

Akbank'tan kesin onaylı online ihtiyaç kredisi başvurusu

Sigortalı olarak bir işyerin de çalışıyorsanız ve kesin onaylı bir kredi almak istiyorsanız Akbank üzerinden bu krediyi anında kullanabilirsiniz. Bu bankadan kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka hesabı varsa internet bankacılığı şifresi alarak hemen kesin onaylı kredi için başvuruda bulunabilirler. Kredi başvurusu sonrasında banka sizlere anında ne kadar onay vereceğini söyleyecektir. Onaylanan tutar 50.000 TL'ye kadar banka şubesinden veya internet bankacılığından şubelere gitmeden hesabınıza atabilirsiniz. Kredi başvurusu onay alan müşteriler 36 ay vade ne kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri Akbank Direkt uygulaması üzerinden istedikleri zaman kullanabilmektedirler.