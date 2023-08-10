Uzun zamandır emekli olmayı hayal eden çalışanlar için gerekli şartları hesaplamak sürekli bir endişe kaynağı olmuştur. Ne zaman emekli olunabileceğini ve ne kadar emekli maaşı alınabileceğini belirlemek kolay bir iş değildir. Zorlu prim şartını yerine getirdikten sonra bile, çalışanların belirlenen emeklilik yaşına ulaşana kadar beklemeleri gerekiyor. Genellikle 50 ila 60 yaşları arasında geçen bu dönem, çok çileli geçebiliyor.

SGK sistemi içerisinde belirli çalışanlar için emeklilik yaşının düşürülmesine olanak tanıyan özel hesaplamalar bulunmaktadır. Bu hesaplamalardan haberdar olanlar erken emeklilik için başvuruda bulunabilir ve daha erken emekli maaşı alma fırsatını yakalayabilir. İşte o uygulamalar.

KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

SGK mevzuatı emeklilik yaşının düşürülmesi ile alakalı bazı özel hükümler barındırır. Fakat tüm çalışanlar bu yardımlardan yararlanamaz. Sadece sınırlı sayıda çalışana emeklilik yaşının düşürülmesi hakkı tanınmaktadır ve bunu sağlamanın yollarından biri de çalışan annelere sağlanan fırsattır.

Belli kriterleri karşılayan çalışan anneler, çocuklarına bakarak emeklilik yaşlarını düşürme fırsatından faydalanabilirler. Bu sayede daha erken bir zamanda emekli olabilmekte ve avantajlı bir duruma geçmektedirler. Ancak, bu fırsatın engelli bir çocuğu olan anneler için geçerli olduğunu belirtelim.

PRİM KATKISI VE YAŞ İNDİRİMİ

Engelli çocuğu olan bir kadın emekli olduğunda SGK, birikmiş prim gün sayısına göre bu primlere yüzde 25 ilave ediyor. Mesela, 6000 prim günü olan bir kadın çalışan emekli olmak istediğinde, SGK prim gün sayısını 7500 gün olarak hesaplamakta ve katkı payını da buna göre hesaplamaktadır.

Ayrıca, başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğu olan çalışan kadınlar için emeklilik yaşı da düşürülmüştür. Bu indirim de yüzde 25 olarak belirlenmiştir. Örneğin 6000 prim günü olan bir kadın çalışan yüzde 25'lik bir avantajla 1500 prim günü daha kazanacaktır. Dolayısıyla emeklilik yaşı 1500 gün düşecek ve 4-5 yıl daha erken emekli olabilecektir.