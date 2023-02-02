SGK il milli emlak ile satılık kamu konutları fiyat listesi ballı kaymaklı, piyasanın yarısına satılıyor

Özellikle son zamanlarda ekonomik olarak sıkıntılardan geçen ülkemizin bu kapsamda sıkıntıları en başarılı şekilde atlatabilmesi için çözüm yollarının bulunması gerektiğiyle ilgili İşlemlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilerek bu kapsamda özellikle kamu konutları satın almak isteyen kişilerin bu fırsatlardan yararlanarak kamu konutlarına erişim sağlayabileceği mümkün hale gelmektedir.

Özellikle bu işlemler sayesinde sorunların en kısa sürede çözülebileceği belirtildi ve bu neticesinde de kamu konutlarını satın alınabileceği ve kullanılabileceği belirtilerek işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sonrasında halkın da bu fırsatlardan yararlanması ve daha sonrasında da konutlara sahip olabilmesi gerçekleştirildiği. Belirtilen bu fiyatlara göre SGK il milli emlak ile satılık kamu konutlarının fiyat listesi belirtilerek bu kapsamda alınmak istenen konutların fiyatlarının incelenmesi ve daha sonrasında da alınması gibi çeşitli işlemlerin mümkün olduğu belirtilerek özellikle satın almak isteyen kişilere bu konutlarla ilgili gerekli bilgilerin verilmesi ve daha sonrasında satın alımların gerçekleşmesi sağlandı.

Bu işlemlerin böylelikle hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün hale geldiği için sonuçların memnuniyet içerisinde olması da mümkün hale geldi. Neticede yapılacak olan alımlar sonrasında konutların uygun fiyatlı olması ve daha sonrasında da belirlenen fiyatlarda alınacak olan bu konutların kişileri memnun edecek ve konut almayı sağlayabilecek şekilde olduğu vurgulandı. Kamu konutlarının alınması ve daha sonrasında da bu fiyatların uygun fiyatlardan başlayarak kişilerin almasının teşvik edilmesi de mümkün hale geldi.

SGK Satış Linki: https://net.sgk.gov.tr/IcraSatisIlanlariSunumu/

Milli Emlak Satış Linki: https://www.milliemlak.gov.tr/#/

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