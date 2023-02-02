2023 Şubat ayı için promosyona EYT zammı! Okkalı artış başladı! Bankalar ne kadar veriyor?

Bankalar ne kadar veriyor? 2023 Şubat ayı için promosyona EYT zammı! Okkalı artış başladı! EYT düzenlemesi kampanyaları da hareketlendirdi. Şu ana kadar açıklanan kampanyalara göre tutar 8 bin 500 liraya kadar çıktı. Peki hangi banka ne kadar veriyor? Tutar daha da artacak mı? İşte detayları…

HIZLI OLMAK MI, BEKLEMEK Mİ AVANTAJLI?

İsteyen hemen promosyon sürecini başlatabileceği gibi, isteyen de bekle gör politikası izleyebilecek. Hızlı promosyon almak isteyenlerin emekli aylığı başvurusu yapmadan önce kampanyaları inceleyip karar vermesi yararına olacak. Bekle gör politikasını tercih edenler de bu ayki, hatta önümüzdeki ayki kampanyalara bakarak kararını verebilecek. Promosyonu aldıktan sonra daha yüksek tutarlarla karşılaşanlar, promosyonun kalan süresinin tutarını iade ederek bundan yararlanabilecek.

HANGİ BANKA NE VERİYOR?

Bankaların 3 yıllık taahhütte bulunan emeklilere ödedikleri mevcut promosyon tutarları şöyle:

* DENİZBANK: EYT kapsamında olan emeklilere özel kampanya başlattı. 1 otomatik ödeme talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira promosyon veriyor.

* FİBABANKA: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.

* GARANTİ BBVA: Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp 31 Mart’a kadar toplam en az 500 lira harcama yapanlar, en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanıyor. Ayrıca internet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.

* HALKBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.

* ING: 1 aylık gelir ve aylık tutarı 3.500 TL’ye kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10 bin lira ve üzeri olanlara 7.500 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca yeni kredi kartı alıp 31 Mart’a kadar 500 lira harcama yapanlara 1.000 lira bonus veriyor. Özel faizle ve tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi, direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da sunuyor.

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