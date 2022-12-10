SGK ifşa etti! 1,5 sene boyunca kesinti olmadan ek maaş alabilirsiniz! 10 yılda...

1,5 sene boyunca kesinti olmadan ek maaş alabilirsiniz! SGK ifşa etti! 10 yılda... Emeklilik yaşının artmasının ardından insanlar erkenden nasıl emekli olacaklarını araştırmaya başladılar. Kimi çalışanlar erken emekli olmak için kullanmadığı izin günlerini saydırmaya ya da hamilelik ve askerlik günlerini borçlanmaya çalışırken kimileri ise hastalıkları ile ilgili rapor alıp daha erken bir yaşta emekli olmaya çalışmaktadır. Bazı hastalıklar iş gücü kaybına yol açtığından dolayı kişilerin malulen emekli olmasını sağlamaktadır.

Kanser Hastalarına Maaş Veriliyor

Kişilerin hayatlarını oldukça kötü etkileyen kanser hastalığına da malulen emeklilik başlığı altında geniş bir yer ayrılmıştır. Bu hastalıkla mücadele eden kimselere uzun süreli maaş bağlanabildiği gibi eğer kişi bu hastalıktan dolayı çalışamayacak duruma gelmişse erken emeklide olabilmektedir.

Uzun süreli kanser problemiyle uğraşan kimselere en az 12 ay maaş bağlanmakta en fazla 24 ay boyunca kişilere maaş ödemesi devam etmektedir.

Hastalığı tespit edilen kişiler durumlarının ağırlığına göre başvuruda bulunup malul aylığı alabilmektedir. Kanser hastalarında rapor alınması ya da herhangi bir ekstra belge gerekmemektedir. Kişiler doğrudan başvuru yapabilirler.

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