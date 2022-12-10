Emekli kredisi kampanyası başladı! Emekli maaş hesabı üzerinden 30 katına kadar kredi verilecek!

Emekli kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden maaşlarının 30 katına kadar ihtiyaç kredisi alacakları, bankaları araştırmaya devam ediyor. Emekli kredisi almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, ilk tercihiniz olan kamu bankalar haricinde özel bankalar tarafından da sizler için kampanyalar yapılacağını söyleyebiliriz.

PTT

Emekli olan ve emekli maaş alan tüm vatandaşlar, son zamanlarda özellikle PTT üzerinden verilen ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte kredi ödemelerini almaktadırlar. Emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar PTT üzerinden alacakları emekli maaş hesapları aracılığıyla birlikte ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak hızlı bir şekilde kredi işlemlerini yapabilmektedirler. Emekli kredisi alacak olan kişilerin maaşları PTT üzerinde değilse, emekli maaşını PTT şubelerinden taşıyarak, maaşlarının 30 katına kadar bu banka üzerinden kredi kullanabilirler.

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK HALKBANK

Sadece PTT değil, PTT haricinde kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların ve emeklilerin kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişilerin maaş müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerinden faydalanarak, ihtiyaç kredisi alabilecekleri bir kampanya başladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve HALKBANK şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

GARANTİ BANKASI

Emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden alan vatandaşlarda ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde işlem yapabilir ve kredi kullanabilmektedirler. Emekli maaşımızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kredi başvurusu olarak yapabilirsiniz. Garanti Bankası Bireysel Müşteri Temsilcisi üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, onay almanız halinde sizlere hemen sonuç verilmektedir.