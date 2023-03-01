SGK herkesin beklediği haberi açıkladı! O şartları sağlayanlara dev müjde: Aylık 3.000 TL para verilecek

Devlete borçlanan vatandaşların vergi iadesi ya da vergi indirimleri doğrultusunda askerlik ve doğum borçlanmaları için destek de sağlanmakta. SGK üzerinden borçlanmaları kullanarak gereken, istenen şartları sağlayan kadın, erkek bütün vatandaşların erken emeklilikten yararlanabileceği imkânların sağlandığını müjdeledi. Bunun için emekliliği yaklaşmış olanlar veya yaşının dolmasını bekleyenler SGK’ya başvurarak kendileri ile ilgili durumları gözden geçirebilirler. Herhangi bir borçlanma veya bir kesinti söz konusu olacaksa bunların yapılmasını sağlamalı. Böylece ödemelerde çok daha büyük kolaylık sağlanmış olacaktır.

Son zamanlarda yaşanan depremler nedeniyle birçok kişi işsiz kalmış ve maddi açıdan zor durumda kalmıştır. Bu durumun farkında olan devlet yetkilileri, işsiz kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla çeşitli adımlar atmaktadır. Bu adımların en önemlilerinden biri de işsizlik maaşı ödemeleridir. Ancak işsizlik maaşı almak için bazı şartlar sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar nelerdir ve işsizlik maaşı ödemeleri nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Ödemeler Kimlere ve Ne Kadar Yapılacak?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle işini kaybeden ve işsiz kalan kişilere son 3 senede minimum 600 gün primi varsa işsizlik maaşı ödemelerinden faydalanabileceği bildirildi. Bu ödemeler 3 bin TL tutarında olacak ve ödemelerin süresi de belirli bir şarta göre değişecek.

600 - 899 gün arasında prim gün sayısı olanlar 6 ay, 900 ila 1079 gün arasında prim gün sayısına sahip olanlar 8 ay boyunca işsizlik maaşı alabileceği belirtilirken, 1080 gün ve üzerinde olanlar ise 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemelerinden faydalanabilecekleri ifade edildi.

Ayrıca yapılan açıklamada işsizlik maaşının minimum 3012, maksimum 6025 TL arası olacağı belirtilmiştir.

Şartlar Nelerdir?

İşsizlik maaşı ödemelerinden faydalanmak için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bunların başında son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca işsizlik nedeniyle işten ayrılan kişilerin de işsizlik maaşından yararlanabilmesi için işten ayrılış nedeninin kendi kusurları dışında olması gerekmektedir.

Bununla birlikte, işsizlik maaşı ödemelerinden faydalanabilmek için kişinin bir başka işte çalışmaması, yani tam anlamıyla işsiz olması gerekmektedir. Ayrıca işsizlik maaşı başvurusunun da belirli bir süre içerisinde yapılması gerekmektedir.

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