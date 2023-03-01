Emekli maaşları en az 5500 TL olan kişilere, düşük limit olarak 7000 TL ödeme yapacak banka açıklandı!

Emekli olan ve emekli maaşlarını bankadan alan kişilere duyuru var. SSK BAĞ-KUR ya da emekli sandığı emeklisi olan kişiler için yapılan Mart ayı promosyonu bu sabah tekrardan duyuruldu. Mart ayının sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyada, Akbank üzerinden emekli maaşı almanız halinde sizlere 7000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Ülkemizde en çok tercih edilen Akbank, emekli maaşlarına ilk yüksek limitli promosyon veren bankaların başında geliyor. Bu sebeple, hali hazırda henüz emekli maaşlarını bu bankalara taşımayan kişilere Akbank üzerinden duyuru tekrardan yapıldı.

Emekli maaşlarını Akbank şubelerine taşımak isteyenler, 1 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında yapacakları işlemler ile birlikte, kendi emekli maaş hesaplarına göre 7000 TL ödeme alabileceklerdir. Emekli maaşlarınızı Akbank şubelerine taşımak için, banka şubesine gitmeden de artık işlem yapmanız mümkün olacak. E-devlet sistemi üzerinden veya bankanın mobil uygulamasından da yapabileceksiniz. Banka şubelerine giderek de işlem yapabilir ve emekli maaşınızı Akbank'a taşıyabilirsiniz.

Akbank Emekli Promosyonu Nasıl Alınır?

Akbank üzerinden emekli maaşı ile promosyon almak için, SSK BAĞ-KUR ya da emekli sandığı emeklisi olmanız gerekiyor. SSK BAĞ-KUR ya da emekli sandığı emeklisi emekli maaşlarını Akbank üzerinden aldığında 3 yıl boyunca bu maaşı taşımazsa, bankadan emekli promosyonu alabilmektedirler. Emeklilere verilecek olan bu hak ile 5500 TL üzerinde emekli maaşı alan kişiler, belirli şartlara göre 7000 TL ödeme alırlar ve 3 yıl bankadan maaş taşımamanız durumunda ise bankaya bu parayı geri ödemezsiniz. Akbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler,

Maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emekliler 4200 TL

Maaşı 7.500 TL'ye kadar olan emekliler 4.850 TL

Maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekliler 6.250 TL

Maaşı 10.000 TL ve üstü olan emekliler 7000 TL promosyon alabilir.

Maaş taşıma işlemlerinizi yaptıktan sonra, 3-5 gün içinde promosyon ödemeleri yapılmaktadır.

Akbank aynı zamanda bankadan emekli maaşı alan kişilere de emekli promosyonu imkanı haricinde, kredi ihtiyacı da sağlamaktadır. Emekli maaşlarınıza ek olarak 100.000 TL'ye kadar gelir belgesiz, maaş müşterisi olmanız durumunda sizlere verilmektedir.