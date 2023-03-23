20 Bin Liralık Kredinin Günlük Ödemesi Sadece 33 Lira Olacak!

Yapı Kredi, en yüksek limitli kredi sağlayan bankalardan biri olarak, nakit ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası duyurdu. 36 aya kadar vade seçenekleri sunan Yapı Kredi, uygun faiz oranları ile müşterilerine avantaj sağlıyor. Kampanyanın bir diğer önemli özelliği ise, geri ödemelerin ilk taksitini 3 ay sonraya erteleyebilme imkanı sunması. Yapı Kredi Bankası'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, 36 ay vadeli 20 bin liralık bir ihtiyaç kredisi için günlük ödeme sadece 33 TL olacak.

YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Yapı Kredi, ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında yüzde 2,99’dan başlayan faiz oranları ve 36 aya kadar vade seçeneği sunuyor. Başvuru sahibinin gelir durumuna göre, ön onaylı limit seçenekleri de bulunuyor. Geri ödemelerin ilk taksiti 3 ay sonraya ertelenebiliyor. Yapı Kredi, ipotekli ve diğer teminatlı ihtiyaç kredisi seçenekleri de sunuyor. Şubelere gitmek yerine, kolayca ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak da mümkün. Şubeden yapılacak başvurularda üst limit belirlememiş olan Yapı Kredi, müşteriye özel bir üst limit belirliyor. En düşük ihtiyaç kredisi tutarı 1.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Yapı Kredi Bankası'ndan ihtiyaç kredisi almak isteyenler, birçok farklı kanal üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapmak için 444 0 444 numaralı Müşteri İletişim Merkezi, resmi web sitesi, Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesi, ATM'ler veya en yakın Yapı Kredi şubeleri tercih edilebilir. Eğer Yapı Kredi müşterisi değilseniz, internet sitesindeki "Hemen Başvur" butonu kullanılarak veya Yapı Kredi Mobil uygulaması indirilerek kolayca başvuru yapılabilir ve müşteri olunabilir. Ayrıca, SMS yoluyla da başvuru yapmak mümkündür. Bunun için "İhtiyaç (boşluk) T.C Kimlik Numaranız (boşluk) Aylık Gelirinizi" belirterek 4411'e SMS gönderimi yapılab

ÖRNEK ÖDEME PLANI

12 ay vadeli 20.000 liralık ihtiyaç kredisine uygulanacak faiz oranı yüzde 2,99 olarak belirlenmiştir. Bu kredi için aylık ödenmesi gereken taksit tutarı 2 bin 98 liradır.

24 ay vadeli 20.000 liralık ihtiyaç kredisi çeken bir vatandaşa yüzde 2,99 faiz sunulur. Bu kredinin aylık ödemesi ise 1.276 liradır.

36 ay vadeli 20.000 liralık ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranı yüzde 2,99’dur. Bu krediyi kullanan vatandaşın ödemesi gereken aylık taksit miktarı ise 1.019 liradır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kredi başvuruları için gerekli belgeler arasında kişinin nüfus cüzdanı ilk sırada yer alıyor. Gelir belgesi olmadan kredi başvuruları için gelir belgesi talep edilmezken, başvurunun sonucuna bağlı olarak bazı durumlarda gelir belgesi istenebiliyor. Emekli, kamu veya özel sektör çalışanı olan vatandaşlar ise Emekli Aylık Bilgisi, Kamu E-bordro veya SGK Hizmet Dökümü gelir belgelerini sunmak zorunda. Özel veya kamu sektörü çalışanı olan vatandaşlar ise son aya ait güncel maaş bordrosu ya da antetli kağıda yazılmış ve şirket yetkilileri tarafından onaylanmış maaş yazısı, şirket imza sirküleri ve yetki belgesini ibraz etmek durumundalar. Kira geliri olan vatandaşlar ise tapu ve kira kontratı fotokopisini sunmaları gerekiyor.

KREDİ BAŞVURUMU NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

Kredi başvurularınızın durumunu takip etmek için Yapı Kredi şubelerini, Müşteri İletişim Merkezi'ni arayabilir veya Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesi'nden "Başvuru İzleme" adımını seçerek başvurunuzu takip edebilirsiniz. Başvurunuz olumlu sonuçlanırsa, kredinizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. İnternet şubesinden veya mobil uygulamadan yaptığınız başvurular onaylanırsa, kredinizi Yapı Kredi şubelerine giderek gerekli evrakları teslim etmeniz gerekmektedir.