SGK Girişi Eylül 1999 Olanlar Dikkat! EYT'de Emekliliği Kaçıranlara Müjde Geldi!

Son dakika haberi Eylül 1999 SGK girişli olanlara geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile seslerini duyurmak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi.

EYT düzenlemesinde emekliliği kaçıranlar artık üzülmeyecek. Gelen haber ile bayram öncesi bayram edecek. Konu hakkında uzmanlar müjdeyi verdi. Kademeli sistem geliyor. İşte konu ile ilgili detaylar…

(EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girdiği günden itibaren 8 Eylül 1999 tarihinden sonra SGK girişi bulunan vatandaşlar seslerini duyurma devam ediyor. Merak edilen konu EYT’de yeni düzenleme olacak mı? Milyonlar tarafından merak edilen soru sonunda yanıt buldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı konu ile ilgili müjdeyi verdi. EYT düzenlemesinde emekliliği kaçıranlara sevindirici haber geldi. Kimse bu haberi beklemiyordu. İste detaylar…

8 Eylül 1999 Sonrası Sgk Girişi Olanlar Artık Sevinecek

EYT düzenlemesi sonunda uygulamaya kondu. Bu sayede milyonlarca kişi emekliye ayrıldı. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalılık süresini ve prim günü şartını sağlayan çalışanlar emekli olabiliyor. Fakat yapılan çalışma iki kriterin yanı sıra yaş kriterini de devreye soktu. Bu sayede 1999 yılında yürürlüğe girin SSK’da yapılan değişiklik ile emekli olma yaşı da değişmiş oldu.

Yapılan düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı Kanun kapsamında kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli oluyor. 2008 yılına gelindiğinde ilk defa sigortalı olarak bir işyerinde başlayacak olanlar 5510 sayılı kanun ile emeklik yaşı 65 e çıkarılmış oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar için sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanları kapsıyor. Emekli olabilmek için prim gün sayısını ve sigortalılık şartını sağlamak gerekiyor. EYT mağduru olarak bilinen kişiler ise emekli olamıyor. Yaklaşık 5 milyona yakın kişi EYT kapsamında emekli olabilecek.