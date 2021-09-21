SGK Erken Emeklilik Müjdesini Duyurdu! SSK ve Bağkurlu Vatandaş 1800 Gün Prim Ödeyerek Emekli Olabiliyor

SGK erken emeklilik nasıl yapılır? Kimler SGK erken emekli olabilir? SGK Erken emeklilik dilekçesi nasıl ve nereye verilir? SGK tarafından duyurulan erken emeklilik müjdesi ile hem SSK'lı hem de Bağ-Kur'lu vatandaşlar sadece 1800 gün üzerinden anında emekli olabiliyorlar! Erken emeklilik ile ilgili tüm detayları haberimizde sizler için hazırladık...

Milyonlarca çalışan bir gün emekli olabilmenin hayali çalışma hayatlarını sürdürüyor. Emeklilik, ülkemizde en çok araştırılan konuların da başında geliyor. Öyle ki Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve erken emeklilik bekleyen yüzbinlerce hatta milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bu çerçevede SGK'dan son dakika müjdesi geldi! SSK ve Bağ-Kur üzerinden sigortalı olarak çalışanlar erken emeklilikten faydalanabilecek! 1800 prim günü ile erken emeklilik mümkün hale getirildi. SGK erken emeklilik imkanı ile siz de erken emekli olabilirsiniz. Şartları taşıyan vatandaşlar derhal bir dilekçe vererek erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. Peki erken emeklilik şartları neler? Kimler erken emekli olabilir? SGK 1800 gün üzerinden erken emeklilik hakkı ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle.

SGK 1800 Gün Erken Emeklilik İmkanı

SGK tarafından sunulan "Malulen Emeklilik" imkanı ile erken emeklilik hayal değil gerçek oluyor. Eğer ki çalışma hayatında yaşadığı bir olay nedeniyle örneğin iş kazası geçiren veyahut uzun süre o ortamda bulunması nedeniyle bir takım meslek hastalıklarına yakalanan çalışanlar erken emekli olabiliyor. SGK malulen emeklilik imkanı için 1800 prim gününün ödenmiş olması yeterli oluyor.

SGK malulen emeklilik hakkından yararlanarak emekli olabilmek için bir takım şartlar aranıyor. İlk olarak kişinin çalışma hayatında bir meslek hastalığına yakalanmış olması, bu hastalığın da SGK listesinde yer alan bir hastalık olması ve bu hastalığın tam teşekküllü bir hastaneden alınan Sğalık Heyet raporu ile saptanmış tescillenmiş olması gerekiyor.

Hangi Hastalıklarda Erken Emeklilik Mümkün Oluyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi her hastalıkta Malulen emeklilik yoluna gidilemiyor. Yalnızca SGK listesinde yer alan hastalıkları bulunan çalışanlar malulen emeklilik imkanından faydalanabiliyor. SGK listesinde yer alan hastalıklar şu şekildedir:

- Epilepsi/sara,

- Parkinson sendromu,

- Serebral palsi,

- Demans,

- Beyin tümörleri,

- Multiple Skleroz (Ms),

- Anemi,

- Karaciğer sirozu,

- Denge bozukluğundan kaynaklı tek başına ayakta duramama haliyle birlikte yaşanan işitme kaybı,

- Görme azlığı,

- Retina kanamaları,

- Uzuv kayıpları,

- Organ nakilleri,

- Behçet hastalığı,

- Gastrointestinal kanamalar,

- Tüberküloz,

- AIDS,

- Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı),

- Şizofreni ve bipolar bozukluklar

SGK malulen emeklilik ile erken emekli olabilmek için bu hastalıkları bulunan çalışanların bir sağlık kuruluşundan heyet raporu ile hastalıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu raporda engellilik durumunun %60 ve üzerinde olması, çalışamaz ibaresinin de bulunması aranmaktadır. Bu hastalıklara, aranan şartlarda sahip olan çalışanlar meslek hastalığından kaynaklı malulen emekli olarak 1.500 TL ila 2.500 TL arasında aylıkla derhal emekli olabiliyorlar.